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13:42 (мск), источник: СуперОмск

Водители с сокращенных в Омске маршрутов остались без работы

Частные перевозчики не могут бороться с решением мэрии только в судебном порядке.

Водители омских маршруток, чьи пути следования попали под сокращение, остались без работы. Сами же перевозчики никак не могут помочь ни бывшим работникам, ни мерзнущим на остановках омичам.

«Люди остались без работы, с кредитами и ипотеками на шее. Наша прибыль, как это всегда бывает в январе, снизилась. Но дальше, я уверен, будет только хуже. Мы намерены бороться с решением администрации, но, кроме судебного разбирательства, у нас других инструментов нет. Никаких акций или забастовок не планируется», — заявил перевозчик Иван Меняйлов.

Напомним, что с 1 января 2017 года отменены 27 маршрутов, на которых курсируют преимущественно «ГАЗели», и скорректированы схемы движения еще 25 маршрутов. Решение об этом было принято еще в июне с целью наполнить муниципальный транспорт пассажирами и повысить доходность городских ПАТП, что позволит удержать цену проезда на минимально возможном уровне.

Всего планировалось оставить без работы экипажи 500 маршруток. Однако некоторые особо стойкие водители и предприниматели не торопятся отказываться от работы — некоторые попавшие под сокращение «ГАЗели» и «Форды» все еще привычно курсируют по городу. Впрочем, с каждым днем их становится все меньше и меньше.

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