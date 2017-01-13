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14:16 (мск), источник: Om1.ru

В Омской области на границе с Казахстаном задержали 50 килограмм красной икры

У владельца груза не было ветеринарных документов, разрешающих провоз груза на территорию другого государства.

Вчера, 12 января сотрудники Россельхознадзора по Омской области узнали от пограничников, что в багажнике одной из машин находится 50 килограмм красной икры без разрешительных документов. Оказалось, что автомобиль находится на границе с Казахстаном, его задержали на посту контроля в городе Исилькуль.

В свою очередь, владелец груза показал только документы на товар. Ветеринарных документов не было.

Икру изъяли и разместили на хранение, как уточняют в ведомстве, без права использования. Нарушителя привлекут к административной ответственности.

Напомним, что похожий случай произошел 29 декабря специалисты Россельхознадзора изъяли 40 килограмм икры также на российско-казахстанской границе из-за отсутствия на продукте маркировки.

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