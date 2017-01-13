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14:20 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе опубликован «зарплатный» рейтинг официальных вакансий

УФА, 13 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Из 11,3 тысячи «официальных» вакансий Уфы более 2,9 тысячи подразумевают оплату труда в размере от 15 до 20 тысяч рублей в месяц.

Источник: Башинформ

По 2,8 тысячи вакансий приходится на зарплату в размере от 10 до 15 тысяч и более 25 тысяч рублей.

Замыкают тройку условного рейтинга почти 1,5 тысячи вакантных мест с зарплатной «вилкой» от 20 до 25 тысяч рублей.

На четвертом месте — около 1,3 тысячи вакансий с заработной платой менее 8691 рубля.

На последнем, пятом месте — 850 свободных рабочих мест, за каждое из которых работодатели готовы платить от 8691 до 10 тысяч рублей.

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