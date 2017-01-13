Глава Минкомсвязи России: Иннополис не получит федерального финансирования в 2017 году

— Ни в прошлом, ни в этом году никакого федерального финансирования не выделялось. Государство выполнило свою ключевую задачу, обеспечив соответствующей базовой инфраструктурой. Иннополис — это необходимая инженерная инфраструктура для города по линии Минэкономразвития в рамках особой экономической зоны. По линии Минкомсвязи там была создана необходимая инфраструктура — здания, сооружения для университета. Все это эффективно работает, — заявил министр.

По его словам, сейчас там живут 5 тысяч жителей, более 50 резидентов в особой экономической зоне.

— Там сейчас около 50 резидентов, открыто текущих около 350 вакансий, каждый месяц туда устраиваются около сотни людей. Город растет естественными темпами. А инвестировать уже должны компании. Хочешь открыть офис — пожалуйста. Хочешь построить недвижимость, чтобы жильем обеспечить, — пожалуйста, — отметил Никифоров.

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