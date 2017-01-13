В регионе жителям пересчитали плату за коммунальные услуги
Сумма перерасчета за ЖКХ, произведенного волгоградцам по итогам 2016 года, составила свыше 40 миллионов рублей.
Сумма перерасчета за ЖКХ, произведенного волгоградцам по итогам 2016 года, составила свыше 40 миллионов рублей.
По предписанию региональной инспекции Госжилнадзора, произведен перерасчет платы за электроснабжение на общедомовые нужды жильцам дома № 3 по улице Гидротехническая в рабочем поселке Городище.
Основанием для внеплановой проверки стала жалоба жителей на высокую плату за общедомовые нужды, начисленную с января по июнь 2016 года. Сумма перерасчета жителям многоквартирного дома составила 20 тысяч 121 рубль.
Как сообщили в региональной инспекции ГЖИ, всего в прошлом году в ведомство поступило более 28 тысяч обращений граждан. Проведено свыше восьми тысяч проверок, выдано почти четыре тысячи предписаний, возбуждено 1478 административных дел, 543 должностных и юридических лица привлечены к административной ответственности.