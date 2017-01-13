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16:57 (мск), источник: РИАЦ

В регионе жителям пересчитали плату за коммунальные услуги

Сумма перерасчета за ЖКХ, произведенного волгоградцам по итогам 2016 года, составила свыше 40 миллионов рублей.

Источник: РИАЦ

По предписанию региональной инспекции Госжилнадзора, произведен перерасчет платы за электроснабжение на общедомовые нужды жильцам дома № 3 по улице Гидротехническая в рабочем поселке Городище.

Основанием для внеплановой проверки стала жалоба жителей на высокую плату за общедомовые нужды, начисленную с января по июнь 2016 года. Сумма перерасчета жителям многоквартирного дома составила 20 тысяч 121 рубль.

Как сообщили в региональной инспекции ГЖИ, всего в прошлом году в ведомство поступило более 28 тысяч обращений граждан. Проведено свыше восьми тысяч проверок, выдано почти четыре тысячи предписаний, возбуждено 1478 административных дел, 543 должностных и юридических лица привлечены к административной ответственности.

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