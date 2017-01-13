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14:11 (мск), источник: Интерфакс

Шувалов посоветовал не привыкать к контрсанкциям ввиду их неизбежной отмены

Москва. 13 января. INTERFAX.RU — Правительство и бизнес должны исходить из того, что ограничения, введенные Россией в ответ на западные санкции и способствовавшие развитию процессов импортозамещения, когда-то будут отменены, заявил первый вице-премьер Игорь Шувалов.

Источник: РИА "Новости"

«Пришло время понимать, что санкции скоро прекратят свое действие, или контрсанкции. Во всяком случае, в моей работе мне, и министру сельского хозяйства, и министру экономики, скорее всего, нужно исходить из того, что контрсанкции будут отменены», — сказал он, выступая на Гайдаровском форуме в Москве.

«Даже если это не произойдет, будет другая для нас задача, будем над ней работать, но это будет создавать долгосрочные проблемы, потому что все игроки на рынке сейчас уже привыкнут к таким ограничениям, и это очень плохо», — заявил он.

«То, что появился определенный период времени, когда при недостатке продуктов от традиционных поставщиков, наши поставщики смогли занять свою нишу при слабом рубле, при вот этих административных ограничениях, могли подняться, поднялись и дошли до полки, и даже минуя их — при помощи электронной доставки (а она будет только развиваться), вот в это время, наверное, (стоит — ИФ) открывать рынок для того, чтобы приходили иностранные поставщики», — сказал Шувалов.

«Потому что в противном случае мы создадим обратную ситуацию — мы им зададим вектор, когда они начнут слабеть и проигрывать в этой глобальной конкуренции», — отметил он.

Комментарии
10
дядя Коля
Стёбка - А Б вгдэйка , ты почему на форум к Шасте на заходишь , он так привык к твоим ГЕНИальным речам.
В группе числишься , но молчишь , змеёныш.
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Борис Конашёв
А с какой стати РФ кто-то выдвигает условия ? Это нас, получается, таким образом хотят заставить делать что нам скажут ?
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Vladimir
АБ, ваша беда в том, что вы не знаете третий закон Ньютона..)
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