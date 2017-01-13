Шитиков: Рост тарифов на вывоз мусора для Калининграда составит не более 30%

— Мы просчитывали по самым различным методикам: удлинение плеча транспортировки не повлечёт за собой увеличение тарифов более чем на 30%. Кроме того, у нас же значительная часть отходов Калининграда транспортировалось на полигон в посёлке Долгоруково, который находится на расстоянии 49 километров. Сейчас этот полигон закрыт, а ближайший в Круглово — 36 километров, то есть в этой части у этого объёма отходов транспортное плечо даже уменьшится, — говорит Шитиков.

По словам врио губернатора Антона Алиханова, региональные власти постараются минимизировать рост тарифов или даже сохранить его на прежнем уровне.

Ранее в администрации Калининграда заявили, что закрытие полигона ТБО в посёлке Космодемьянского приведёт к росту тарифов за вывоз мусора. После прекращения работы свалки на Балтийском шоссе изменятся маршруты перевозки отходов.

Отметим, что на калининградской свалке больше 30 лет незаконно складировали мусор. Сейчас в регионе существует только четыре санкционированных объекта, где можно размещать отходы — в посёлках Барсуковка, Жаворонково, Круглово и Ельники. Все остальные полигоны должны закрыть и рекультивировать.