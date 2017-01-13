В Севастополе зарегистрировали 236 резидентов СЭЗ

«Задекларированный участниками объем капитальных вложений — 2,68 млрд рублей, количество планируемых к созданию новых рабочих мест — 4871, средний размер заработной платы — 25,8 тыс рублей», — сказано в сообщении.

Сферы деятельности инвесторов являются традиционными для Севастополя: судостроение и судоремонт, туризм, виноградарство и виноделие, приборостроение, производство строительных материалов и пищевых продуктов.

Примерно половина резидентов СЭЗ в Севастополе являются местными компаниями.

Президент России Владимир Путин 29 ноября 2014 года подписал закон о создании в Крыму и Севастополе свободной экономической зоны сроком на 25 лет. Функционировать она начала с 1 января 2015 года.

Закон устанавливает определенные льготы для инвесторов. В частности, участники СЭЗ освобождаются от уплаты налога на имущество организаций (в течение 10 лет после принятия на учет имущества, приобретенного в целях ведения соответствующей деятельности) и земельного налога (сроком на 3 года). Для инвесторов понижается ставка по налогу на прибыль организаций. Местные законодательные органы власти наделяются правом уменьшать налоговые ставки по налогам, уплачиваемым в связи с применением специальных налоговых режимов. НДС — входящий 0% по импорту, исходящий — 18%. Таможенные пошлины — 0%.