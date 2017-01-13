Потребительская корзина воронежцев подорожала до 3343 рублей
За месяц стоимость минимального набора продуктов питания выросла на 21 рубль.
За месяц стоимость минимального набора продуктов питания выросла на 21 рубль.
Стоимость минимального набора продуктов питания в Воронежской области в декабре 2016 года составила 3343 рубля, сообщила
Продукты питания в декабре 2016 года подорожали на 0,5%. Наибольший рост показали цены на огурцы — их стоимость увеличилась в 1,3 раза. Меньше всего цены изменились на разделанную рыбу лососевых пород, сливочное масло, сметану, йогурт, сыры, куриные яйца, репчатый лук, виноград и помидоры (подорожали на 3−14,9%). Одновременно снизились цены на неразделанную мороженую рыбу, пшеничную муку, овсяную и перловую крупы, горох и фасоль, сахар, чеснок и почти все виды фруктов (на 2,4−5,8%), сообщили статистики.
Непродовольственные товары в декабре 2016 года подорожали на 0,6%. На 3,1−6,1% цены увеличились на женские зимние пальто и сапоги, зубную пасту, флешки, отечественные сигареты с фильтром. При этом подешевели миксеры, блендеры, тушь для ресниц, сковороды с антипригарным покрытием, свежесрезанные цветы (на 1,1−3,4%).
Цены и тарифы на услуги с начала года повысились на 2,9%.