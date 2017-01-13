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15:26 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Потребительская корзина воронежцев подорожала до 3343 рублей

За месяц стоимость минимального набора продуктов питания выросла на 21 рубль.

Источник: РИА "Воронеж"

Стоимость минимального набора продуктов питания в Воронежской области в декабре 2016 года составила 3343 рубля, сообщила пресс-служба Воронежстата в пятницу, 13 января. По сравнению с ноябрем стоимость выросла на 21 рубль, а с 2015 годом — на 5,8%.

Продукты питания в декабре 2016 года подорожали на 0,5%. Наибольший рост показали цены на огурцы — их стоимость увеличилась в 1,3 раза. Меньше всего цены изменились на разделанную рыбу лососевых пород, сливочное масло, сметану, йогурт, сыры, куриные яйца, репчатый лук, виноград и помидоры (подорожали на 3−14,9%). Одновременно снизились цены на неразделанную мороженую рыбу, пшеничную муку, овсяную и перловую крупы, горох и фасоль, сахар, чеснок и почти все виды фруктов (на 2,4−5,8%), сообщили статистики.

Непродовольственные товары в декабре 2016 года подорожали на 0,6%. На 3,1−6,1% цены увеличились на женские зимние пальто и сапоги, зубную пасту, флешки, отечественные сигареты с фильтром. При этом подешевели миксеры, блендеры, тушь для ресниц, сковороды с антипригарным покрытием, свежесрезанные цветы (на 1,1−3,4%).

Цены и тарифы на услуги с начала года повысились на 2,9%.

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