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15:00 (мск), источник: dostup1.ru

Златоуст получит 284 млн на строительство биатлонного центра

Эти деньги пойдут на окончание второго этапа работ.

Златоуст (Челябинская область) получит 284 млн рублей на завершение строительства биатлонного комплекса — этих денег должно хватить для окончания второго этапа, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

«Для окончания второго этапа строительства объекта было решено объединить усилия двух министерств. Максимальный объем работ планируется завершить до конца 2017 года», — заявил заместитель главы Златоуста по строительству Динар Арслангареев.

Возведение биатлонного стрельбища — часть одного из основных направлений в рамках программы развития Златоуста как моногорода «Уральская Швейцария». Проектная идея заключается в создании многофункционального центра спортивной подготовки и реабилитации, в ядро которого войдут, в том числе, биатлон и лыжи.

«Биатлонный центр — один из самых важных и перспективных инвестпроектов, который будет работать для спортсменов, спортивных федераций, жителей города и туристов», — прокомментировал глава Златоуста Вячеслав Жилин.

Напомним, защита программы развития монопрофильного муниципального образования Златоустовский городской округ состоялась в Москве на уровне правительственной комиссии. Работа по проекту ведется в рамках поручения губернатора и правительства области.

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