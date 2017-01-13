Златоуст получит 284 млн на строительство биатлонного центра
Эти деньги пойдут на окончание второго этапа работ.
Эти деньги пойдут на окончание второго этапа работ.
Златоуст (Челябинская область) получит 284 млн рублей на завершение строительства биатлонного комплекса — этих денег должно хватить для окончания второго этапа, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на
«Для окончания второго этапа строительства объекта было решено объединить усилия двух министерств. Максимальный объем работ планируется завершить до конца 2017 года», — заявил заместитель главы Златоуста по строительству Динар Арслангареев.
Возведение биатлонного стрельбища — часть одного из основных направлений в рамках программы развития Златоуста как моногорода «Уральская Швейцария». Проектная идея заключается в создании многофункционального центра спортивной подготовки и реабилитации, в ядро которого войдут, в том числе, биатлон и лыжи.
«Биатлонный центр — один из самых важных и перспективных инвестпроектов, который будет работать для спортсменов, спортивных федераций, жителей города и туристов», — прокомментировал глава Златоуста Вячеслав Жилин.
Напомним, защита программы развития монопрофильного муниципального образования Златоустовский городской округ состоялась в Москве на уровне правительственной комиссии. Работа по проекту ведется в рамках поручения губернатора и правительства области.