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15:32 (мск), источник: Tengrinews

Нацбанк будет управлять собственными средствами ЕНПФ

Такое решение было принято на заседании совета директоров АО «ЕНПФ».

Источник: Tengrinews

Национальный Банк РК теперь будет управлять собственными средствами ЕНПФ, передает корреспондент Tengrinews.kz.

«Принято решение о передаче в доверительное управление собственных активов ЕНПФ Национальному Банку РК», — сообщила председатель совета директоров АО «ЕНПФ», заместитель председателя Национального Банка РК Дина Галиева.

Напомним, что сегодня также было объявлено об избрании нового главы ЕНПФ. Председателем правления стала Нурбуби Наурызбаева. Ранее в Нацбанке РК подтвердили проверку деятельности АО «Единый накопительный пенсионный фонд». Проверка проводится с 21 декабря по операциям, осуществленным акционерным обществом ЕНПФ в отношении инвестирования собственных активов.

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«Собственные активы АО “ЕНПФ” формируются за счет его капитала и результатов хозяйственной деятельности. Управление собственными активами осуществляется АО “ЕНПФ” самостоятельно», — сообщили в Нацбанке.

Было отмечено, что пенсионные накопления граждан отделены от баланса АО «ЕНПФ» и учитываются раздельно. В Нацбанке РК подчеркнули, что инвестирование пенсионных накоплений осуществляется исключительно по направлениям, одобренным Советом по управлению Национальным фондом Республики Казахстан на 2016 год. При этом в 2016 году не предусматривается инвестирование пенсионных активов в финансовые инструменты частных компаний реального сектора экономики.

Сейчас под стражей находятся бывший председатель ЕНПФ Руслан Ерденаев, начальник управления финансовых рисков департамента управления рисками АО «ЕНПФ» Муса Бахтов, председатель наблюдательного совета АО «АлатауМунайАлтын», а также учредитель ТОО «Бузгул Аурум» Бахытжан Кенжебаев, директор ТОО «Бузгул Аурум» Азат Найзагарин.

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