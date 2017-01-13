Новосибирская область может приостановить финансирование районов из-за долгов по ЖКХ

НОВОСИБИРСК, 13 января. /ТАСС/. Бюджет Новосибирской области может приостановить финансирование ряда районных бюджетов, если они не возобновят резко снизившиеся в декабре платежи поставщикам газа и угля. Если в январе ситуация не нормализуется, такие меры могут коснуться наиболее проблемных районов, заявил в пятницу в ходе совещания с главами районов губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий.

«Первое, что случится — приостановка финансирования вашего района, если в январе не поправите ситуацию. И вы потом объясните своим коллегам, почему они окажутся без зарплаты», — сказал Городецкий, обращаясь к главе Купинского района, который, согласно докладу министра ЖКХ и энергетики Евгения Кима, в декабре не заплатил поставщикам топлива ничего.

Как сообщил в ходе совещания Ким, в декабре районы области резко сократили платежи с 39 до 29% от требуемых поставщиками сумм. Ряд районов при этом оплачивает по 1−2%. Долги за уголь на данный момент составляют 450 млн рублей, из них 98 млн рублей относится к просроченной задолженности. Долги за газ достигли 1 млрд рублей, просрочено около 649 млн рублей.

Представители районов, от которых губернатор потребовал объяснений в ходе совещания, заявили, что имеют график платежей и следуют ему, а средства, невыплаченные в декабре, пошли на выплаты по вынесенным ранее судебным решениям. Губернатор в свою очередь подчеркнул, что некоторые руководители просто ждут региональной субсидии на погашение долгов перед поставщиками газа и угля.