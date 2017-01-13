Облсуд отказался снять арест со счетов совладельца «Гринфлайта»

ООО «Медиа-Стиль», которому принадлежит 20% уставного капитала ООО «Гринфлайт» (застройщик ЖК «Академ Riverside»), не смогло обжаловать арест своей доли, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу облсуда.

«Сегодня Челябинский областной суд, рассмотрев в апелляционном порядке материалы досудебного производства в отношении Виталия Санникова (до 2015 года — учредитель ООО “Медиа-Стиль”), оставил без изменения постановление Центрального районного суда Челябинска от 8 октября, которым суд наложил арест сроком до 14 января 2017 года на банковские счета, принадлежащие Санникову», — пояснила официальный представитель ЧОС Евгения Нациевская.

В Центральный районный суд Челябинска с ходатайством об аресте счетов обратился следователь, в производстве которого находится уголовное дело в отношении ООО «Гринфлайт».

Ранее в том же суде не смогли оспорить аналогичное решение совладелица ООО «Гринфлайт» Маргарита Бутакова и ООО «Центр современных технологий», которым также принадлежит по 20% доли в уставном капитале компании.

По данным СПАРК, уставной капитал «Гринфлайта» составляет 500 млн рублей. Владельцем еще 40% является Александр Москалюк.

С начала 2016 года ООО «Гринфлайт» заморозил строительство 29 домов в ЖК «Академ Riverside». В настоящее время генподрядчиком ЖК является трест «Магнитострой» Олега Лакницкого, который возглавил «Гринфлайт» в июне прошлого года. В середине ноября руководство компании со второй попытки убедило полицию снять арест с части счетов компании для дальнейшего ведения хозяйственной деятельности, которое стало возможно после введения процедуры наблюдения. В компании утверждают, что аресты уставного капитала не влияют на ее текущую деятельность.