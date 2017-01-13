Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Москва останется без новых магазинов
Российские ученые изобрели способ лечения болезни Паркинсона
«Пособники ИГИЛ»: в МИД осудили действия, связанные с кораблем РФ
Встречаем старый Новый год с детьми
Брэд Питт сильно похудел после развода с Анджелиной Джоли
Кто будет воевать в Сирии, если Россия все-таки выведет войска Решение о частичном выводе войск Владимир Путин принял, «исходя из рекомендаций Министерства обороны»
Пять составляющих нашего детства, которых нам не хватает
Первый урок по теннису младшей дочери Татьяны Навки (видео)
Москва останется без новых магазинов
Можно ли установить кондиционер на фасаде?
"Ракету в окно главы Пентагона": Шойгу о новом российском оружии
Лукашенко показал новую «первую леди» - СМИ
СМИ: Джулия Робертс изменяет мужу, с которым прожила 14 лет
В моду вошли кроше и длинные рукава (фото)
"Не девочка уже": Васильев раскритиковал наряд Орбакайте
"Женщины поймут": Проскурякова о 2 беременности
Новый кроссовер Toyota: цена почти как у Land Cruiser 200
Автомат впервые обошел механику
Фоторепортажи
14Рождество Христово в городах России
4040 самых красивых снимков 2016 года
12Юбилей Ренаты Литвиновой
15Второй зимний Московский Велопарад
17:19 (мск), источник: KrasnodarMedia.su

На газификацию населенных пунктов в Краснодарском крае выделят 240 млн рублей

Краснодар, 13 января, KrasnodarMedia. На обеспечение населенных пунктов газом в Краснодарском крае в 2017 году планируют выделить 240 млн рублей из бюджета региона.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в ходе рабочей встречи с председателем правления компании ПАО «Газпром» сказал, что Краснодарский край сегодня находится в лидерах страны по уровню газификации. Кубанский показатель превысил 85% при среднероссийском — 66,2%. В 2016 году объем работ по газоснабжению увеличился более чем в 10 раз по сравнению с 2015 годом, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Краснодарского края.

Реализацию соглашения Краснодарского края и ПАО «Газпром» о газификации региона обсудили Вениамин Кондратьев и председатель правления компании Алексей Миллер в ходе рабочей встречи в Москве.

Губернатор отметил, что во многом благодаря плодотворному сотрудничеству с компанией, Краснодарский край сегодня находится в лидерах страны по уровню газификации. Данный показатель превысил 85% при среднероссийском — 66,2%.

В прошлом году объем выполненных работ по организации газоснабжения жителей региона вырос более чем в 10 раз по сравнению с 2015 годом. Всего в 2016 году к системам газоснабжения подключены порядка 30 тысяч квартир и домовладений края, были построены и введены в эксплуатацию 22 газопровода. Это города Геленджик и Анапа, Ленинградский, Каневской, Новопокровский, Кореновский, Брюховецкий и другие районы.

По словам Алексея Миллера, сейчас на территории края ведется строительство еще семи газопроводов. Кроме того, компания разрабатывает проектно-сметную документацию на сооружение десяти объектов.

Вениамин Кондратьев сообщил, что в 2017 году на газификацию из регионального бюджета будет выделено 240 млн рублей. ПАО «Газпром» также планирует направить на эти цели дополнительные средства.

В ходе встречи губернатор и председатель правления обсудили работу по погашению просроченной задолженности потребителей края за газ. С марта по ноябрь прошлого года эта задолженность снизилась более чем на 1 млрд рублей. На данный момент она составляет 3,75 млрд рублей.

Кроме того, во время встречи Вениамин Кондратьев и Алексей Миллер затронули вопрос расширения рынка газомоторного топлива. Сейчас на Кубани действуют 12 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций и два передвижных автомобильных газовых заправщика. Планируется, что до конца 2019 года компания построит в регионе семь новых станций, — сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Шувалов посоветовал не привыкать к контрсанкциям
Трамп пообещал расследовать дело российских хакеров за 90 дней
МВД: руководство одного из банков похитило 1 млрд рублей
В России признали угрозу недопуска спортсменов к Олимпиаде-2018
Чубайс рассказал, какие инновации изменят экономику России
Медведев пошутил об отсутствии денег
В Японии раскупили все одобренное Путиным сакэ
Спорт
Мартен Фуркад выиграл спринт на этапе КМ в Рупольдинге Лучший результат среди россиян показал Дмитрий Малышко
Авто
В «Симпсонах» впервые назвали марку автомобиля Гомера Создатели культового мультсериала «Симпсоны» раскрыли марку и модель автомобиля, на котором передвигается главный герой
Hi-Tech
Nintendo представила новую игровую консоль Switch Японская компания официально презентовала свой новый игровой продукт — консоль Nintendo Switch. Мероприятие прошло в Токио, за трансляцией можно было наблюдать в YouTube
Кино
Показ скетча с Джексоном отменили из-за возмущения его дочери После выхода трейлера комедийного сериала «Городские мифы» дочь поп-короля написала в Twitter: «Меня от этого тошнит»
Недвижимость
Медведев изменил порядок оплаты услуг ЖКХ
Счета за воду в квартирах без счетчиков вырастут в 1,5 раза
Турция будет давать гражданство за покупку жилья
Эксперты назвали районы Петербурга с дешевым жильем
Леди
В моду вошли кроше и длинные рукава (фото) Главные тренды 2017 года - в нашем обзоре.
Дети
Пол ребенка зависит от кровяного давления матери Низкое давление накануне наступления беременности и в момент зачатия повышает шансы родить девочку, а высокое – мальчика, пришли к выводу ученые.
Все о ремонте
Что делать, если в квартире холодно?
5 популярных способов зонирования интерьера
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
Праздничная сервировка стола: 10 идей, которые легко повторить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь