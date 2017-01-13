На газификацию населенных пунктов в Краснодарском крае выделят 240 млн рублей
Краснодар, 13 января, KrasnodarMedia. На обеспечение населенных пунктов газом в Краснодарском крае в 2017 году планируют выделить 240 млн рублей из бюджета региона.
Краснодар, 13 января, KrasnodarMedia. На обеспечение населенных пунктов газом в Краснодарском крае в 2017 году планируют выделить 240 млн рублей из бюджета региона.
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в ходе рабочей встречи с председателем правления компании ПАО «Газпром» сказал, что Краснодарский край сегодня находится в лидерах страны по уровню газификации. Кубанский показатель превысил 85% при среднероссийском — 66,2%. В 2016 году объем работ по газоснабжению увеличился более чем в 10 раз по сравнению с 2015 годом, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на
Реализацию соглашения Краснодарского края и ПАО «Газпром» о газификации региона обсудили Вениамин Кондратьев и председатель правления компании Алексей Миллер в ходе рабочей встречи в Москве.
Губернатор отметил, что во многом благодаря плодотворному сотрудничеству с компанией, Краснодарский край сегодня находится в лидерах страны по уровню газификации. Данный показатель превысил 85% при среднероссийском — 66,2%.
В прошлом году объем выполненных работ по организации газоснабжения жителей региона вырос более чем в 10 раз по сравнению с 2015 годом. Всего в 2016 году к системам газоснабжения подключены порядка 30 тысяч квартир и домовладений края, были построены и введены в эксплуатацию 22 газопровода. Это города Геленджик и Анапа, Ленинградский, Каневской, Новопокровский, Кореновский, Брюховецкий и другие районы.
По словам Алексея Миллера, сейчас на территории края ведется строительство еще семи газопроводов. Кроме того, компания разрабатывает
Вениамин Кондратьев сообщил, что в 2017 году на газификацию из регионального бюджета будет выделено 240 млн рублей. ПАО «Газпром» также планирует направить на эти цели дополнительные средства.
В ходе встречи губернатор и председатель правления обсудили работу по погашению просроченной задолженности потребителей края за газ. С марта по ноябрь прошлого года эта задолженность снизилась более чем на 1 млрд рублей. На данный момент она составляет 3,75 млрд рублей.
Кроме того, во время встречи Вениамин Кондратьев и Алексей Миллер затронули вопрос расширения рынка газомоторного топлива. Сейчас на Кубани действуют 12 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций и два передвижных автомобильных газовых заправщика. Планируется, что до конца 2019 года компания построит в регионе семь новых станций, — сообщает