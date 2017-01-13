Калининград перенёс сдачу второй эстакады на 2017 год

«Все средства, которые направлялись в город по ФЦП, расходовались целевым образом на объекты фактически под 100%», — пояснил он. Как уточнил чиновник, ФЦП и объекты к ЧМ-2018 курирует отдел координации строительства. В 2016 году отдел курировал строительство и проектирование 51 объекта: 18 по ФЦП, 10 — по региональных программам, 23 — по городской адресной инвестпрограмме.

«По городским программам исполнено 89,7%. Не завершили строительство мостового перехода [второй эстакады] — эти обязательства перешли на 2017 год, и предстоит сложная работа — необходимо подтвердить остатки для завершения», — сообщил Крупин.

Введено в эксплуатацию 19 объектов, из них 6 объектов газификации. Построено 33,7 км газораспределительных сетей, газифицировано 511 жилых домов с общей численностью населения 3,5 тыс. Введен в эксплуатацию 1 объект образования — начальная школа на Октябрьской.