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16:15 (мск), источник: Новый Калининград

Калининград перенёс сдачу второй эстакады на 2017 год

Калининград в 2016 году в денежном выражении исполнил ФЦП на 99,6%. Об этом в четверг на пресс-конференции рассказал глава комитета архитектуры и строительства администрации Калининграда Артур Крупин, передаёт корреспондент «Нового Калининграда.Ru».

Источник: Новый Калининград

«Все средства, которые направлялись в город по ФЦП, расходовались целевым образом на объекты фактически под 100%», — пояснил он. Как уточнил чиновник, ФЦП и объекты к ЧМ-2018 курирует отдел координации строительства. В 2016 году отдел курировал строительство и проектирование 51 объекта: 18 по ФЦП, 10 — по региональных программам, 23 — по городской адресной инвестпрограмме.

«По городским программам исполнено 89,7%. Не завершили строительство мостового перехода [второй эстакады] — эти обязательства перешли на 2017 год, и предстоит сложная работа — необходимо подтвердить остатки для завершения», — сообщил Крупин.

Введено в эксплуатацию 19 объектов, из них 6 объектов газификации. Построено 33,7 км газораспределительных сетей, газифицировано 511 жилых домов с общей численностью населения 3,5 тыс. Введен в эксплуатацию 1 объект образования — начальная школа на Октябрьской.

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