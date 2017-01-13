Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Медведев изменил порядок оплаты услуг ЖКХ
На войне как на войне: одна история борьбы с раком
Реакция Пескова на гибель пациента из-за блокирования скорой
Встречаем старый Новый год с детьми
Светлана Ходченкова отдыхает на Бали с Анной Семенович
Человек-тайна. Почему Сергею Королеву не дали Нобелевскую премию12 января 1907 года родился отец советской космической программы Сергей Королёв.
Первый урок по теннису младшей дочери Татьяны Навки (видео)
Собчак впервые показала сына
Москва останется без новых магазинов
Можно ли установить кондиционер на фасаде?
СМИ узнали о новой "первой леди" Белоруссии
"Юбку забыла": фанаты возмущены фото дочки Пескова
СМИ: Джулия Робертс изменяет мужу, с которым прожила 14 лет
В моду вошли кроше и длинные рукава (фото)
"Не девочка уже": Васильев раскритиковал наряд Орбакайте
"Женщины поймут": Проскурякова о 2 беременности
Лада Гранта потеряла звание самой популярной модели в стране
S-класс скоро изменится
Фоторепортажи
4040 самых красивых снимков 2016 года
1645-летие Константина Хабенского
12Мир отпраздновал наступление 2017 года
14Рождество Христово в городах России
15:44 (мск), источник: Калининград.Ru

«Мы такого подарка не ждали»: регион получит деньги на рекультивацию свалки в Калининграде

Федеральные власти выделят средства для софинансирования рекультивации полигона твёрдых бытовых отходов в посёлке имени Космодемьянского. Об этом стало известно во время рабочего выезда на объект врио губернатора Антона Алиханова в пятницу, 13 января.

Источник: Калининград.Ru

Калининградская область стала одним из 13 регионов, которые получат средства по национальному проекту «Чистая страна». Из федерального бюджета на рекультивацию городской свалки выделят 352 миллиона рублей. Ещё 207 млн должны найти местные власти.

— Мы на такой подарок от федерального бюджета не рассчитывали и денег изначально на это не закладывали. Но, конечно, изменения в свой бюджет будем вносить: из резервного фонда, откуда угодно будем искать. Потому что это действительно уникальная возможность, я боюсь, её больше может и не быть. Поэтому мы обязательно найдём деньги, чтобы софинансировать этот контракт. Я надеюсь, что и город с этой стороны будет нам помощником, — говорит Алиханов.

Деньги из бюджета РФ поступят в виде двух траншей в 2017 и в 2018 годах. По словам главы региона, проблема с полигоном ТБО в Космодемьянского решится в течение двух лет «окончательно и бесповоротно».

Рекультивация городской свалки пройдёт в несколько этапов. Сначала здесь сформируют откосы и поверхность накопленного мусора. После этого свалочные массы гидроизолируют с помощью защитного экрана, вывезут фильтрат и удалят биогаз — смесь метана и углекислого газа. В конечном итоге специалисты подготовят почву и засеют территорию травой.

Проект рекультивации полигона подготовила компания «ТехноТерра». Он обошёлся городскому и региональному бюджетам в восемь миллионов рублей. Документы прошли государственную экологическую экспертизу и получили положительное заключение.

Отметим, что на калининградской свалке больше 30 лет незаконно складировали мусор. Сейчас в регионе существует только четыре санкционированных объекта, где можно размещать отходы — в посёлках Барсуковка, Жаворонково, Круглово и Ельники. Все остальные полигоны должны закрыть и рекультивировать.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
«Старая депрессия и новые проекты Лужкова»: как Алиханов ездил в Озёрский округ
Шувалов посоветовал не привыкать к контрсанкциям
Трамп пообещал расследовать дело российских хакеров за 90 дней
МВД: руководство одного из банков похитило 1 млрд рублей
В России признали угрозу недопуска спортсменов к Олимпиаде-2018
Турецкий парламент проголосовал за усиление президентской власти
Голикова не считает повышение пенсионного возраста панацеей
Ученые обнаружили аномалии в результатах выборов в Госдуму
Спорт
Долги ЦСКА, траты «Зенита» УЕФА опубликовал ежегодный финансовый отчет, согласно информации которого московский ЦСКА оказался на седьмом месте по сумме долга среди всех европейских клубов
Авто
В «Симпсонах» впервые назвали марку автомобиля Гомера Создатели культового мультсериала «Симпсоны» раскрыли марку и модель автомобиля, на котором передвигается главный герой
Hi-Tech
Nintendo представила новую игровую консоль Switch Японская компания официально презентовала свой новый игровой продукт — консоль Nintendo Switch. Мероприятие прошло в Токио, за трансляцией можно было наблюдать в YouTube
Кино
«Викинг» вошел в десятку лидеров мирового проката За три дня, с 5 по 8 января, историческая драма с Данилой Козловским собрала в прокате $6,7 млн и стала первой российской лентой в топ-10 самых кассовых фильмов уикенда
Недвижимость
Свидетельства о регистрации жилья упразднены
В России ввели новый штраф за неуплату налогов на жилье
Медведев изменил порядок оплаты услуг ЖКХ
Во всех крупнейших городах России подешевело жилье
Леди
В моду вошли кроше и длинные рукава (фото) Главные тренды 2017 года - в нашем обзоре.
Дети
Встречаем старый Новый год с детьми Старый новый год – редкий исторический феномен, даже казус, и отмечают его мало где в мире, кроме России и постсоветского пространства. Так почему бы не устроить ребенку и себе еще один замечательный зимний праздник, причем вовсе не потому, что вы еще «не нагулялись» за каникулы?
Все о ремонте
10 вещей, от которых нужно избавиться прямо сейчас
Как оформить детскую «на вырост»: 5 советов
15 простых и интересных идей для вашего интерьера
Как улучшить съемную квартиру без ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь