«Мы такого подарка не ждали»: регион получит деньги на рекультивацию свалки в Калининграде

Калининградская область стала одним из 13 регионов, которые получат средства по национальному проекту «Чистая страна». Из федерального бюджета на рекультивацию городской свалки выделят 352 миллиона рублей. Ещё 207 млн должны найти местные власти.

— Мы на такой подарок от федерального бюджета не рассчитывали и денег изначально на это не закладывали. Но, конечно, изменения в свой бюджет будем вносить: из резервного фонда, откуда угодно будем искать. Потому что это действительно уникальная возможность, я боюсь, её больше может и не быть. Поэтому мы обязательно найдём деньги, чтобы софинансировать этот контракт. Я надеюсь, что и город с этой стороны будет нам помощником, — говорит Алиханов.

Деньги из бюджета РФ поступят в виде двух траншей в 2017 и в 2018 годах. По словам главы региона, проблема с полигоном ТБО в Космодемьянского решится в течение двух лет «окончательно и бесповоротно».

Рекультивация городской свалки пройдёт в несколько этапов. Сначала здесь сформируют откосы и поверхность накопленного мусора. После этого свалочные массы гидроизолируют с помощью защитного экрана, вывезут фильтрат и удалят биогаз — смесь метана и углекислого газа. В конечном итоге специалисты подготовят почву и засеют территорию травой.

Проект рекультивации полигона подготовила компания «ТехноТерра». Он обошёлся городскому и региональному бюджетам в восемь миллионов рублей. Документы прошли государственную экологическую экспертизу и получили положительное заключение.

Отметим, что на калининградской свалке больше 30 лет незаконно складировали мусор. Сейчас в регионе существует только четыре санкционированных объекта, где можно размещать отходы — в посёлках Барсуковка, Жаворонково, Круглово и Ельники. Все остальные полигоны должны закрыть и рекультивировать.