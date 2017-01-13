Вкладчикам банка «Хрещатик» продолжат выплаты с 16 января

Как сообщается на сайте Фонда, вкладчики банка смогут обратиться за получением возмещения в учреждения «ПУМБ» до 24 февраля 2017 года включительно.

Фонд напомнил, что возмещение выплачивается в размере вклада, включая начисленные проценты на момент введения в банк временной администрации, но не более 200 тысяч гривень.

Справка УНИАН. Фонд гарантирования вкладов физических лиц на основании решения Национального банка Украины об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка «Хрещатик» с 6 июня 2016 года начал ликвидацию финучреждения. Временная администрация работала в банке с 5 апреля.

Банк «Хрещатик» работал на рынке Украины с 1993 года и входил в двадцатку крупнейших банков по объему активов. Согласно данным о структуре собственности банка, ключевыми владельцами финучреждения являются гражданин Украины Андрей Иванов с долей 37%, Киевская горгосадминистрация с долей 25%, гражданин Австрии Николай Солдатенко с долей 24%.