Кудрин назвал предлагаемые Трампом меры опасными для мировой экономики

«В части дефицита бюджета Соединенных Штатов, допустим, предложено активное, массированное инвестирование в инфраструктуру США с увеличением, наращиванием дефицита бюджета США. Это опасная для кредитоспособности США мера», — сказал Кудрин журналистам.

«США уже имеет предельные величины долга, такое дальнейшее наращивание может снизить доверие к доллару в принципе в мире. Такого рода меры были приняты настороженно», — рассказал он.

«Соответственно, если такая политика бюджетного дефицита будет осуществляться, — это уже, в принципе, экспертами было заявлено в последние две недели, — будет быстрее повышаться ставка ФРС как ответная мера для балансировки экономики», — продолжил Кудрин.

«Вот почему меры Трампа считаются недостаточно выгодными, в том числе для мировой экономики и, в конечном счете, для США», — заключил глава совета ЦСР.