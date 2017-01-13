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16:03 (мск), источник: РИА Новости

Кудрин назвал предлагаемые Трампом меры опасными для мировой экономики

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости/Прайм. Экс-министр финансов РФ, председатель совета Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин считает достаточно опасными для экономики США и мира предлагаемые избранным президентом США Дональдом Трампом меры, в частности, связанные с увеличением госдолга и дефицита бюджета страны.

Источник: РИА Новости

«В части дефицита бюджета Соединенных Штатов, допустим, предложено активное, массированное инвестирование в инфраструктуру США с увеличением, наращиванием дефицита бюджета США. Это опасная для кредитоспособности США мера», — сказал Кудрин журналистам.

«США уже имеет предельные величины долга, такое дальнейшее наращивание может снизить доверие к доллару в принципе в мире. Такого рода меры были приняты настороженно», — рассказал он.

«Соответственно, если такая политика бюджетного дефицита будет осуществляться, — это уже, в принципе, экспертами было заявлено в последние две недели, — будет быстрее повышаться ставка ФРС как ответная мера для балансировки экономики», — продолжил Кудрин.

«Вот почему меры Трампа считаются недостаточно выгодными, в том числе для мировой экономики и, в конечном счете, для США», — заключил глава совета ЦСР.

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