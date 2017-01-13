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17:31 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Когда пенсионеры получат доплату в 5000 рублей?

В Ростовской области уже началась доставка единовременной выплаты пенсионерам.

Источник: Reuters

Как сообщает Пенсионный фонд Ростовской области, единовременная выплата в 5000 рублей будет произведена пенсионерам в период с 13 по 28 января 2017 года. Эти сроки доставки выплаты действуют для всех пенсионеров вне зависимости от того, получают они пенсию через Почту России или другую доставочную организацию.

Доплата начисляется помимо пенсии и регулярных социальных выплат всем, кто постоянно проживает на территории РФ и получает пенсию по состоянию на 31 декабря 2016 года.

Доставка единовременной выплаты будет проводиться на основании выплатных дел, поэтому дополнительно обращаться в ПФР или подавать заявление не нужно.

Пенсионерам, которые получают или уже получили пенсию по графику с 3 по 12 число, выплату 5000 рублей будет произведена с 13 по 28 января 2017 года так же с доставкой на дом. О дне доставки таким получателям должны были сообщать в декабре 2016 года.

Почтальоны доставят выплату вместе с пенсией за январь и получателям, у которых дата доставки пенсии на дом — с 13 числа и до дня окончания выплатного периода.

Для пенсионеров, которые получают пенсии не через «Почту России», а через кредитные или другие доставочные организации, действуют те же сроки доставки единовременной выплаты — с 13 по 28 января 2017 года.

Все необходимые средства на единовременную выплату — 221,7 млрд рублей — заложены в бюджете ПФР на 2017 год.

Добавим, что если пенсионер получает две пенсии (например «военный» пенсионер), одна из которых выплачивается по линии Пенсионного фонда, единовременную выплату будет осуществлять ПФР.

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