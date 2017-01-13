Ильдар Халиков обеспокоен уровнем пенсий в Татарстане

«По размеру среднемесячной заработной платы среди регионов ПФО Татарстан — стабильный лидер. Но есть проблемная позиция, которая меня очень сильно обеспокоила, потому что по уровню пенсий Татарстан среди субъектов ПФО занимает лишь шестую позицию. Есть над чем задуматься», — отметил глава Правительства республики.

И. Халиков поручил управляющему Отделением ПФР по РТ предоставить в Правительство РТ анализ роста пенсий за последние годы, а также подчеркнул, что в складывающейся ситуации с начислением пенсий придется разбираться не только Пенсионному фонду, но и Республиканской комиссии по противодействию коррупции, налоговым и правоохранительным органам.