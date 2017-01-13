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17:06 (мск), источник: ИА Татар-информ

Ильдар Халиков обеспокоен уровнем пенсий в Татарстане

(Казань, 13 января, «Татар-информ», Арсений Маврин). Премьер-министр Татарстана Ильдар Халиков выразил озабоченность низким уровнем пенсий в республике. Об этом он заявил на состоявшемся сегодня итоговом заседании коллегии Отделения Пенсионного фонда России по РТ.

«По размеру среднемесячной заработной платы среди регионов ПФО Татарстан — стабильный лидер. Но есть проблемная позиция, которая меня очень сильно обеспокоила, потому что по уровню пенсий Татарстан среди субъектов ПФО занимает лишь шестую позицию. Есть над чем задуматься», — отметил глава Правительства республики.

И. Халиков поручил управляющему Отделением ПФР по РТ предоставить в Правительство РТ анализ роста пенсий за последние годы, а также подчеркнул, что в складывающейся ситуации с начислением пенсий придется разбираться не только Пенсионному фонду, но и Республиканской комиссии по противодействию коррупции, налоговым и правоохранительным органам.

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