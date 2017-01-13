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16:30 (мск), источник: Ньюс-НН.ру

В Нижегородской области на транспортную инфраструктуру направят около 32 млрд рублей

Региональный минтранс совместно с администрацией Нижнего Новгорода разработал проект программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Нижегородской агломерации.

Источник: Reuters

Как пояснили в министерстве, проект разработан в соответствии поручением правительства РФ для участия в федеральном проекте «Безопасные и качественные дороги».

В программу включены в первую очередь основные городские дороги: улица Родионова, проспект Гагарина, проспект Ленина, Московское и Сормовское шоссе, и так называемые «вылетные» магистрали- дороги областного значения: Шопша- Иваново- Н. Новгород, Работки- Порецкое, Н. Новгород- Шахунья- Киров, Ряжск- Касимов- Муром- н. Новгород.

Ежегодная поддержка федерального бюджета на время реализации проекта будет составлять около 1 млрд. рублей (1.2 млрд. на 2017 год). Данный проект предусматривает 3 этапа реализации сроком до 2025 года, 32 млрд- ориентировочная сумма вложений из трех бюджетов за весь период реализации программы.

Реализация данного проекта направлена на обеспечение необходимого уровня безопасности дорожного движения, приведение дорожной сети Нижегородской агломерации в нормативное транспортно- эксплуатационное состояние, а также устранение перегрузки дорожной сети Нижегородской агломерации.

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