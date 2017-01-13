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16:54 (мск), источник: Zakon.kz

Казахстанцам порекомендовали открывать вклады в нескольких банках

Совет дан на случай, если сумма сбережений превышает размер гарантий КФГД.

Источник: Zakon.kz

Казахстанский фонд гарантирования депозитов рекомендует для диверсификации рисков открывать счета в нескольких банках в случае превышения суммы сбережений размера гарантии, передает корреспондент Zakon.kz.

Как известно, максимальный размер гарантии составляет: по вкладам в тенге — до 10 млн, по валюте — до 5 млн тенге. Об этом сказал сегодня в ходе брифинга в ЕНПФ заместитель директора департамента монетарных операций Национального Банка РК Нуржан Турсунханов, отвечая на вопросы журналистов о пересмотре нормы гарантирования вкладов физических лиц и индивидуальных предпринимателей.

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«Следует отметить, что за весь период работы КФГД сумма гарантийного возмещения менялась в пользу увеличения, с 400 тыс. тенге до 10 млн тенге в национальной валюте. При этом текущий размер гарантии полностью соответствует международной практике, полностью покрывая более 99% от общего количества счетов физических лиц. Согласно международным стандартам, страховое покрытие не должно быть 100-процентным в целях сохранения фактора рыночной дисциплины», — отметил Н. Турсунханов.

Он также добавил, что КФГД всегда в своих сообщениях и выступлениях, а также на своем сайте, включает информацию о размере гарантийного возмещения, отмечая, что гарантия действует отдельно на каждый банк.

«То есть если осуществлять размещения депозитов в нескольких банках, то они будут защищены гарантией КФГД отдельно в каждом из этих банков», — подчеркнул Н. Турсунханов.

Кубатбек Туратбеков.

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