Казахстанцам порекомендовали открывать вклады в нескольких банках
Совет дан на случай, если сумма сбережений превышает размер гарантий КФГД.
Совет дан на случай, если сумма сбережений превышает размер гарантий КФГД.
Казахстанский фонд гарантирования депозитов рекомендует для диверсификации рисков открывать счета в нескольких банках в случае превышения суммы сбережений размера гарантии, передает корреспондент Zakon.kz.
Как известно, максимальный размер гарантии составляет: по вкладам в тенге — до 10 млн, по валюте — до 5 млн тенге. Об этом сказал сегодня в ходе брифинга в ЕНПФ заместитель директора департамента монетарных операций Национального Банка РК Нуржан Турсунханов, отвечая на вопросы журналистов о пересмотре нормы гарантирования вкладов физических лиц и индивидуальных предпринимателей.
«Следует отметить, что за весь период работы КФГД сумма гарантийного возмещения менялась в пользу увеличения, с 400 тыс. тенге до 10 млн тенге в национальной валюте. При этом текущий размер гарантии полностью соответствует международной практике, полностью покрывая более 99% от общего количества счетов физических лиц. Согласно международным стандартам, страховое покрытие не должно быть 100-процентным в целях сохранения фактора рыночной дисциплины», — отметил Н. Турсунханов.
Он также добавил, что КФГД всегда в своих сообщениях и выступлениях, а также на своем сайте, включает информацию о размере гарантийного возмещения, отмечая, что гарантия действует отдельно на каждый банк.
«То есть если осуществлять размещения депозитов в нескольких банках, то они будут защищены гарантией КФГД отдельно в каждом из этих банков», — подчеркнул Н. Турсунханов.
Кубатбек Туратбеков.