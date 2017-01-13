37 многоквартирных домов капитально отремонтируют в Шахтах в 2017 году
37 многоквартирных домов планируется капитально отремонтировать в Шахтах в 2017 году, сообщается на сайте городской администрации.
37 многоквартирных домов планируется капитально отремонтировать в Шахтах в 2017 году, сообщается на сайте городской администрации.
В семи домах отремонтируют крышу, в девяти — системы отопления и водоснабжения, в 14 — электропроводку, в 10 — системы газоснабжения.
В ряде домов предусмотрен ремонт фасадов, фундаментов и подвалов.
На оплату работ со счета Ростовского регионального фонда содействия капитальному ремонту предполагается направить около 107 млн рублей.
По информации городских властей, в 2016 году в Шахтах выполнен капитальный ремонт в 22 многоквартирных домах.