37 многоквартирных домов капитально отремонтируют в Шахтах в 2017 году

В семи домах отремонтируют крышу, в девяти — системы отопления и водоснабжения, в 14 — электропроводку, в 10 — системы газоснабжения.

В ряде домов предусмотрен ремонт фасадов, фундаментов и подвалов.

На оплату работ со счета Ростовского регионального фонда содействия капитальному ремонту предполагается направить около 107 млн рублей.

По информации городских властей, в 2016 году в Шахтах выполнен капитальный ремонт в 22 многоквартирных домах.