Мэрия Воронежа запланировала удешевить проезд в троллейбусах при оплате картой

Городские власти запланировали удешевить на 2 рубля проезд в троллейбусах при оплате банковской картой. Терминалы оплаты заработают в тестовом режиме на троллейбусах №№ 7, 8, 11 и 17, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в пресс-службе мэрии в пятницу, 13 января.

Дата старта проекта зависит от Центрально-Черноземного банка Сбербанка России. Банк предоставит терминалы, программное обеспечение и обеспечит возможность безналичной оплаты без ввода пин-кода. Традиционный способ оплаты наличными тоже сохранится. Городские власти планировали запустить пилотный проект уже в январе 2017 года. В пресс-службе «Сбербанка» объяснили, что пока не могут озвучить подробности и назовут точное время начала проекта позднее.

Муниципальная транспортная компания «Воронежпассажиртранс» и ПАО «Сбербанк России» заключили договор в конце 2016 года. Сбербанк стал единственным участником торгов. Организация предоставила услуги за 94,4 тыс. рублей, следует из документов госзокупок. Банк получит по 2,5% от суммы каждой транзакции.

По прогнозам «Воронежпассажиртранс», в первой половине 2017 года безналичной оплатой воспользуются 25,1 тыс. пассажиров — 10% от планового пассажиропотока (боле 2,5 млн человек). За полгода пассажиры могут перевести через терминалы около 3,7 млн рублей.

Контекст

Представители Сбербанка анонсировали запуск оплаты дебетовыми и кредитными картами в воронежских маршрутках в марте 2016 года. Запуск проекта запланировали на лето 2016 года в муниципальном общественном транспорте, который обслуживает МКП «Воронежпассажиртранс». В августе запуск проекта перенесли на конец 2016 года. Оплату картами собирались запустить в декабре.