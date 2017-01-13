До конца отопительного сезона цена на газ повысится — Марунич
В эфире радиостанции Голос Столицы сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич заявил, что подорожание газа связано с ростом цены на нефть.
В эфире радиостанции Голос Столицы сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич заявил, что подорожание газа связано с ростом цены на нефть.
КИЕВ, 13 янв — РИА Новости Украина. Импортный газ подорожал для Украины. Как сообщает Министерство экономического развития, в декабре прошлого года Украина закупала импортный газ по 230 долларов за тысячу кубометров. В ноябре цена с учетом таможенных операций составляла около 189 долларов за тысячу кубометров.
Таким образом в декабре голубое топливо подорожало на 41 доллар.
С чем связано такое подорожание, рассказал в эфире радиостанции Голос Столицы сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.
«Подорожание газа было неминуемым.