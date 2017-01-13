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17:17 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

До конца отопительного сезона цена на газ повысится — Марунич

В эфире радиостанции Голос Столицы сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич заявил, что подорожание газа связано с ростом цены на нефть.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 13 янв — РИА Новости Украина. Импортный газ подорожал для Украины. Как сообщает Министерство экономического развития, в декабре прошлого года Украина закупала импортный газ по 230 долларов за тысячу кубометров. В ноябре цена с учетом таможенных операций составляла около 189 долларов за тысячу кубометров.

Таким образом в декабре голубое топливо подорожало на 41 доллар.

С чем связано такое подорожание, рассказал в эфире радиостанции Голос Столицы сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

«Подорожание газа было неминуемым. Во-первых росли котировки нефтяные, а газ — альтернативный вид топлива на европейских рынках топлива. Во-вторых, зимой, как правило, на газ высокий спрос, когда холодает, он еще повышается. Потому зимой газ дороже, чем даже осенью. Вот те два фактора, которые не могли не сыграть на подорожание. Это естественный процесс, более того, к концу отопительного сезона цены еще вырастут», — считает эксперт.

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