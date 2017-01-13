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17:48 (мск), источник: Sputnik.by

РФ запретила ввозить фрукты и овощи из Бурунди через Беларусь

Россельхознадзор отмечает рост поставок из Беларуси плодоовощной продукции из Бурунди, которая оформлена реэкспортными сертификатами.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 13 янв — Sputnik. Россельхознадзор с 16 января разрешает только прямые поставки подкарантинной продукции высокого фитосанитарного риска из Бурунди в связи со значительным увеличением реэкспорта продукции этого африканского государства через Беларусь, говорится в сообщении на сайте российского ведомства.

Ранее Россельхознадзор уже вводил аналогичные запреты в части поставок через Беларусь овощей и фруктов происхождением из различных, в том числе африканских, стран.

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«В связи со значительным увеличением объемов поставок в Россию из Беларуси растительной продукции происхождением из Бурунди в сопровождении реэкспортных фитосанитарных сертификатов Беларуси, а также отсутствием информации об объемах выращивания и производства указанной продукции в Бурунди и в целях недопущения ввоза на территорию РФ сельскохозяйственной продукции из стран, попавших под ограничения, Россельхознадзор с 16 января разрешает только прямые поставки в РФ подкарантинной продукции высокого фитосанитарного риска происхождением из Бурунди», — говорится в сообщении.

Бурунди — небольшое государство в Восточной Африке. Граничит с Конго, Руандой и Танзанией.

Беларусь стала крупным экспортером и реэкспортером плодово-овощной продукции после ввода РФ санкций в ответ на санкции ряда западных стран. Так, например, по данным Россельхознадзора, по сравнению с 2013 годом, экспорт томатов из Беларуси вырос в 2016 году почти вдвое, экспорт груш за этот же период увеличился более чем в пять раз.

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