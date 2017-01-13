РФ запретила ввозить фрукты и овощи из Бурунди через Беларусь
Россельхознадзор отмечает рост поставок из Беларуси плодоовощной продукции из Бурунди, которая оформлена реэкспортными сертификатами.
Россельхознадзор отмечает рост поставок из Беларуси плодоовощной продукции из Бурунди, которая оформлена реэкспортными сертификатами.
МИНСК, 13 янв — Sputnik. Россельхознадзор с 16 января разрешает только прямые поставки подкарантинной продукции высокого фитосанитарного риска из Бурунди в связи со значительным увеличением реэкспорта продукции этого африканского государства через Беларусь, говорится в сообщении на сайте российского ведомства.
Ранее Россельхознадзор уже вводил аналогичные запреты в части поставок через Беларусь овощей и фруктов происхождением из различных, в том числе африканских, стран.
«В связи со значительным увеличением объемов поставок в Россию из Беларуси растительной продукции происхождением из Бурунди в сопровождении реэкспортных фитосанитарных сертификатов Беларуси, а также отсутствием информации об объемах выращивания и производства указанной продукции в Бурунди и в целях недопущения ввоза на территорию РФ сельскохозяйственной продукции из стран, попавших под ограничения, Россельхознадзор с 16 января разрешает только прямые поставки в РФ подкарантинной продукции высокого фитосанитарного риска происхождением из Бурунди», — говорится в сообщении.
Бурунди — небольшое государство в Восточной Африке. Граничит с Конго, Руандой и Танзанией.
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