РФ запретила ввозить фрукты и овощи из Бурунди через Беларусь

Ранее Россельхознадзор уже вводил аналогичные запреты в части поставок через Беларусь овощей и фруктов происхождением из различных, в том числе африканских, стран.

МИНСК, 13 янв — Sputnik. Россельхознадзор с 16 января разрешает только прямые поставки подкарантинной продукции высокого фитосанитарного риска из Бурунди в связи со значительным увеличением реэкспорта продукции этого африканского государства через Беларусь, говорится в сообщении на сайте российского ведомства.

«В связи со значительным увеличением объемов поставок в Россию из Беларуси растительной продукции происхождением из Бурунди в сопровождении реэкспортных фитосанитарных сертификатов Беларуси, а также отсутствием информации об объемах выращивания и производства указанной продукции в Бурунди и в целях недопущения ввоза на территорию РФ сельскохозяйственной продукции из стран, попавших под ограничения, Россельхознадзор с 16 января разрешает только прямые поставки в РФ подкарантинной продукции высокого фитосанитарного риска происхождением из Бурунди», — говорится в сообщении.

Бурунди — небольшое государство в Восточной Африке. Граничит с Конго, Руандой и Танзанией.