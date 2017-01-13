Чубайс рассказал, какие инновации изменят экономику России

По мнению Чубайса, инновационный мир делится на две части: «информация» и «материалы». Он назвал первую часть сферой мощнейших изменений, которой все интересуются. «Как мне кажется, революция здесь еще не завершилась. Но, с моей точки зрения, вторая сфера с точки зрения революционного потенциала не меньше. Она только начинает разворачиваться, и востребованность ее точно больше», — сказал он.

В качестве доказательства он привел три примера тех секторов, которые в России или возникают уже, или возникнут в ближайшее время. «Сектор один — возобновляемая энергетика. Ее в России не существовало… За последние 20 лет произведен целый ряд фундаментальных изменений в нормативной базе, которые создали предпосылки для запуска российского стартапа «возобновляемая энергетика», — рассказал Чубайс.

«Сектор под названием “солнце” решен. Мы создали российское машиностроение, которое производит оборудование для солнечной энергетики, запустили первые десятки мегаватт на солнечной генерации. Я вижу серьезные предпосылки, что через год я могу сказать, что и ветряная энергетика тоже состоялась», — добавил глава «Роснано».