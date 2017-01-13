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18:08 (мск), источник: РИА Новости

Чубайс рассказал, какие инновации изменят экономику России

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости/Прайм. Инновации в сфере промышленности наиболее востребованы, и в течение следующих пяти-десяти лет они могут стать технологическими трендами, которые изменят экономику РФ, заявил председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс, выступая на Гайдаровском форуме.

Источник: РИА Новости

По мнению Чубайса, инновационный мир делится на две части: «информация» и «материалы». Он назвал первую часть сферой мощнейших изменений, которой все интересуются. «Как мне кажется, революция здесь еще не завершилась. Но, с моей точки зрения, вторая сфера с точки зрения революционного потенциала не меньше. Она только начинает разворачиваться, и востребованность ее точно больше», — сказал он.

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В качестве доказательства он привел три примера тех секторов, которые в России или возникают уже, или возникнут в ближайшее время. «Сектор один — возобновляемая энергетика. Ее в России не существовало… За последние 20 лет произведен целый ряд фундаментальных изменений в нормативной базе, которые создали предпосылки для запуска российского стартапа «возобновляемая энергетика», — рассказал Чубайс.

«Сектор под названием “солнце” решен. Мы создали российское машиностроение, которое производит оборудование для солнечной энергетики, запустили первые десятки мегаватт на солнечной генерации. Я вижу серьезные предпосылки, что через год я могу сказать, что и ветряная энергетика тоже состоялась», — добавил глава «Роснано».

Он также привел в пример разработки в ядерной медицине, которая «еще три года назад была абстрактной, и сейчас она встала на ноги». Третий пример — промышленное хранение электроэнергии, кластер, которого, по его словам, нет, но который может возникнуть в диапазоне пяти-десяти лет. «Это реальные стартапы вполне внятных размеров, измеряемые десятками миллиардов рублей», — подытожил Чубайс.

Комментарии
6
Кирилл Сероглазов
В 1994 г. мы подобрали на улице рыжего котёнка и назвали его "Чубайсик". А потом весь микрорайон, где мы жили, стал так рыжих котят называть.
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Кирилл Сероглазов
Приспособленец. А ВВП и ДАМ уши развесили, что он им поёт... Я хоть со старшим Чубайсом не согласен почти ни в чём, но он хотя бы не лицемерит перед нынешней властью. А с Толиком они давно не общаются.
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Константин
Для инноваций Толик должен сесть или на солнечную полянку лес валить нанотопором. Тогда точно будет хороший нанотопор
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