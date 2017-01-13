Петербургский метрополитен получил новые вагоны

Метрополитен получил очередной новый состав для красной Линии 1, сообщает метрополитен.

Это восьмивагонный состав модели 81−722.1/723.1/724.1 в красном исполнении. Вагоны нового поколения позволяют экономить до 30% электроэнергии, а также обеспечивают более плавный ход и торможение. Бегущая строка в салоне вагона ориентирует слабослышащих людей. Информация на ней дублируется на английском языке. А светящееся табло над раздвижными дверями информирует пассажиров о прибытии на конкретную станцию. Кузов новых вагонов цельнометаллический с наружной обшивкой из нержавеющей стали.