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18:48 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

Петербургский метрополитен получил новые вагоны

В красном цвете.

Источник: АИФ

Метрополитен получил очередной новый состав для красной Линии 1, сообщает метрополитен.

Это восьмивагонный состав модели 81−722.1/723.1/724.1 в красном исполнении. Вагоны нового поколения позволяют экономить до 30% электроэнергии, а также обеспечивают более плавный ход и торможение. Бегущая строка в салоне вагона ориентирует слабослышащих людей. Информация на ней дублируется на английском языке. А светящееся табло над раздвижными дверями информирует пассажиров о прибытии на конкретную станцию. Кузов новых вагонов цельнометаллический с наружной обшивкой из нержавеющей стали.

В первом и последнем вагонах расположены специальные приспособления для инвалидов-колясочников.

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