Начата процедура ликвидации «Инвестбанка»

Назначено уполномоченное лицо Фонда гарантирования и делегированы все полномочия ликвидатора ведущему профессионалу по вопросам урегулирования неплатежеспособности банков отдела внедрения процедуры временной администрации и ликвидации департамента урегулирования неплатежеспособности банков Красюку Игорю Ивановичу сроком на два года.

Процедура ликвидации продлится с 13 января 2016 г. по 12 января 2019 г. включительно.

Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) начал процедуру ликвидации «Инвестбанка». Об этом сообщили в пресс-службе фонда.

Требования кредиторов принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в газете «Голос Украины» объявления о начале процедуры ликвидации ПАО «КБ «Инвестбанк» и делегирование полномочий ликвидатора банка.

Удовлетворение требований кредиторов будет осуществляться за счет средств, полученных в результате ликвидации и реализации имущества банка.

Кроме этого, Фонд гарантирования вкладов с 16 января начнет выплаты вкладчикам банка. Выплаты будут проводиться в период до 24 февраля включительно через учреждения банка «Пивденный» (Одесса).

Как сообщалось, 15 декабря Национальный банк признал «Инвестбанк» неплатежеспособным.