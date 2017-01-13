Начата процедура ликвидации «Инвестбанка»
Фонд гарантирования начнет выплаты вкладчикам банка 16 января.
Фонд гарантирования начнет выплаты вкладчикам банка 16 января.
Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) начал процедуру ликвидации «Инвестбанка». Об этом сообщили в
Процедура ликвидации продлится с 13 января 2016 г. по 12 января 2019 г. включительно.
Назначено уполномоченное лицо Фонда гарантирования и делегированы все полномочия ликвидатора ведущему профессионалу по вопросам урегулирования неплатежеспособности банков отдела внедрения процедуры временной администрации и ликвидации департамента урегулирования неплатежеспособности банков Красюку Игорю Ивановичу сроком на два года.
Требования кредиторов принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в газете «Голос Украины» объявления о начале процедуры ликвидации ПАО «КБ «Инвестбанк» и делегирование полномочий ликвидатора банка.
Удовлетворение требований кредиторов будет осуществляться за счет средств, полученных в результате ликвидации и реализации имущества банка.
Кроме этого, Фонд гарантирования вкладов с 16 января начнет выплаты вкладчикам банка. Выплаты будут проводиться в период до 24 февраля включительно через учреждения банка «Пивденный» (Одесса).
Как сообщалось, 15 декабря Национальный банк признал «Инвестбанк» неплатежеспособным.