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18:40 (мск), источник: Nbnews.com.ua

В 2017 году пенсии вырастут дважды — с 1 мая и с 1 декабря

В 2017 году пенсии вырастут дважды — с 1 мая и с 1 декабря. В целом в течение года пенсионные выплаты увеличатся приблизительно на 11%. Об этом в пятницу, 13 января, на брифинге в Ивано-Франковской Областной государственной администрации (ОГА) заявил вице-премьер-министр Павел Розенко.

Источник: Reuters

В 2017 году пенсии вырастут дважды — с 1 мая и с 1 декабря. В целом в течение года пенсионные выплаты увеличатся приблизительно на 11%. Об этом в пятницу, 13 января, на брифинге в Ивано-Франковской Областной государственной администрации (ОГА) заявил вице-премьер-министр Павел Розенко.

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«Следующее повышение пенсионных выплат произойдет 1 мая и 1 декабря 2017 года. В среднем пенсионные выплаты будут расти на 11%», — сообщил г-н Розенко, передает местное издание «Курс».

Он отметил, что пенсии будут выплачивать в полном объеме, несмотря на дефицит Пенсионного фонда, который, по словам Розенко, прогнозируемый. Ведь правительство в прошлом году вдвое уменьшил единый социальный взнос для представителей бизнеса до 22%, надеясь на легализацию предпринимательской деятельности.

«Относительно закрытия дыры в Пенсионном фонде. В прошлом году она составляла 156 млрд грн. Примерно столько же мы выделяли из госбюджета. В этом году эти поступления составят 142 млрд грн. За счет детенизации бизнеса, за счет повышения минимальной зарплаты до 3200 грн., за счет поднятия зарплат в бюджетной и небюджетных сферах, мы сократим в этом году дефицит бюджета Пенсионного фонда приблизительно на 12 млрд грн», — отметил министр.

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