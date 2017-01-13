В Кабмине разработали план по снижению цены на отопление

«Благодаря принятию этой нормы услуги на тепло в новостройках станут дешевле на 15%. К тому же, Украина сможет дополнительно экономить по 1 млрд грн в год, то есть через 5 лет это может быть уже 5 млрд! Для энергонезависимости нашей страны — это большой шаг», — заявил заместитель Министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе, сообщает «Правительственный портал».

По его словам, в основу нового ДБН заложена комплексная оценка зданий, где нормируются расходы энергии не только на отопление дома, а на потребление энергии в целом — отопление, охлаждение, вентиляцию и горячее водоснабжение.

«С новой нормой мы сможем ежегодно экономить около 150 млн кубических метров газа. Для новостроек экономия энергии увеличится на 30%, а при реконструкции зданий, построенных по советским нормам — в 2,5−3 раза», — добавил Парцхаладзе.

Напомним, вице-премьер-министр Украины Павел Розенко настаивает на необходимости в кратчайшие сроки установить счетчики учета тепловой энергии в каждом доме.

Также правительство планирует принять решение, согласно которому все многоквартирные дома будут платить за тепло по показаниям счетчиков, даже если счетчик не установлен.