Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Турция будет давать гражданство за покупку жилья
Сотрясение мозга повышает риск болезни Альцгеймера
Нововведние Сбербанка лишит работы тысячи жителей России
Анна Седокова внушает дочкам, что красота — это не главное в жизни
В моду вошли кроше и длинные рукава (фото)
Медведев пошутил об отсутствии денегПремьер отметил, что в России самые длинные новогодние праздники, которые, «слава богу, для страны и для людей наконец завершаются».
Встречаем старый Новый год с детьми
Анна Седокова внушает дочкам, что красота — это не главное в жизни
Москва останется без новых магазинов
Можно ли установить кондиционер на фасаде?
"Ракету в окно главы Пентагона": Шойгу о новом российском оружии
Лукашенко показал новую «первую леди» - СМИ
СМИ: Джулия Робертс изменяет мужу, с которым прожила 14 лет
В моду вошли кроше и длинные рукава (фото)
"Не девочка уже": Васильев раскритиковал наряд Орбакайте
"Женщины поймут": Проскурякова о 2 беременности
МАЗ-541 — мегаседан из СССР
Stinger — новая модель марки Kia
Фоторепортажи
9Стрельба в стамбульском клубе
14События недели в фотографиях
12Мир отпраздновал наступление 2017 года
1645-летие Константина Хабенского
19:22 (мск), источник: Lenta.Ru

Госдума отказала в акцизе на чипсы и газировку

Государственная Дума отклонила законопроект о введении акциза на картофельные чипсы и сахаросодержащую газировку. Об этом в пятницу, 13 января, сообщается на сайте парламента.

«Законопроект предлагает внести в перечень подакцизных товаров чипсы картофельные и газированные напитки якобы для улучшения здоровья граждан. Мы данный законопроект отклонили, поскольку здоровье граждан не является предметом Налогового кодекса», — пояснил агентству «Интерфакс» зампред профильного комитета по бюджету и налогам Леонид Симановский.

Соответствующий документ был предложен депутатом от «Справедливой России» Олегом Михеевым в феврале 2016 года. Согласно ему, ставка акцизов на сладкую газировку в 2016 году могла бы составить 15 рублей за литр, а с 2017-го предполагалось увеличение до 16 рублей за литр. Акциз на чипсы предлагалось установить в размере 12 рублей за 100 граммов продукта в 2016 году и 13 рублей в 2017-м. Отмечалось, что акциз должен был коснуться в первую очередь напитков производителя Coca-Cola, так как отечественная газировка, как правило, содержит меньше сахара.

Впервые документ был внесен Михеевым в декабре 2015 года, но профильный комитет Госдумы его отклонил, сославшись на отсутствие правительственного заключения.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Стало известно, когда Россия может отменить санкции
Шувалов посоветовал не привыкать к контрсанкциям
Трамп пообещал расследовать дело российских хакеров за 90 дней
Чубайс рассказал, какие инновации изменят экономику России
События недели в фотографиях
Медведев пошутил об отсутствии денег
В Японии раскупили все одобренное Путиным сакэ
Спорт
Мартен Фуркад выиграл спринт на этапе КМ в Рупольдинге Лучший результат среди россиян показал Дмитрий Малышко
Авто
На российский рынок вернется Hyundai Sonata Продажи среднеразмерного седана начнутся этой осенью, хотя комплектации и цены могут объявить и раньше
Hi-Tech
Nintendo представила новую игровую консоль Switch Японская компания официально презентовала свой новый игровой продукт — консоль Nintendo Switch. Мероприятие прошло в Токио, за трансляцией можно было наблюдать в YouTube
Кино
Показ скетча с Джексоном отменили из-за возмущения его дочери После выхода трейлера комедийного сериала «Городские мифы» дочь поп-короля написала в Twitter: «Меня от этого тошнит»
Недвижимость
Новая схема мошенничества с жильем появилась в Москве
В России разрешат изымать единственное жилье граждан
Медведев изменил порядок оплаты услуг ЖКХ
Эксперты: В 2017 году многие застройщики покинут рынок
Леди
В моду вошли кроше и длинные рукава (фото) Главные тренды 2017 года - в нашем обзоре.
Дети
Пол ребенка зависит от кровяного давления матери Низкое давление накануне наступления беременности и в момент зачатия повышает шансы родить девочку, а высокое – мальчика, пришли к выводу ученые.
Все о ремонте
10 вещей, от которых нужно избавиться прямо сейчас
Как оформить детскую «на вырост»: 5 советов
15 простых и интересных идей для вашего интерьера
Как улучшить съемную квартиру без ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь