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19:48 (мск), источник: РИА Новости

Россельхознадзор рассказал о массовой фальсификации продуктов в России

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости/Прайм. Четверть продуктов питания в России устойчиво фальсифицируется; это касается всех видов продукции, кроме яиц, заявил помощник главы Россельхознадзора Алексей Алексеенко.

Источник: РИА Новости

«Проблема, которая наносит нам колоссальный урон и может принести его еще больше, — это массовая фальсификация пищевой продукции. По нашим выборочным проверкам, устойчиво фальсифицируется четверть всей пищевой продукции», — сказал Алексеенко в ходе Гайдаровского форума.

По его словам, в стране фальсифицируются все виды продуктов, кроме яиц. «Пищевое яйцо фальсифицируют только в Китае, у нас нет», — сообщил помощник главы ведомства.

«Компании, которые производят нормальную продукцию, экономически оказываются в крайне невыгодном положении. Государство должно наводить здесь порядок, создавать условия для развития производителей сырья и перерабатывающей промышленности», — подчеркнул Алексеенко.

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