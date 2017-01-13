Россельхознадзор рассказал о массовой фальсификации продуктов в России

«Проблема, которая наносит нам колоссальный урон и может принести его еще больше, — это массовая фальсификация пищевой продукции. По нашим выборочным проверкам, устойчиво фальсифицируется четверть всей пищевой продукции», — сказал Алексеенко в ходе Гайдаровского форума.

По его словам, в стране фальсифицируются все виды продуктов, кроме яиц. «Пищевое яйцо фальсифицируют только в Китае, у нас нет», — сообщил помощник главы ведомства.

«Компании, которые производят нормальную продукцию, экономически оказываются в крайне невыгодном положении. Государство должно наводить здесь порядок, создавать условия для развития производителей сырья и перерабатывающей промышленности», — подчеркнул Алексеенко.