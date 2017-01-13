Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Турция будет давать гражданство за покупку жилья
На войне как на войне: одна история борьбы с раком
Саакашвили на выступление Порошенко: «Президент Украины врет»
Первый урок по теннису младшей дочери Татьяны Навки (видео)
СМИ: Джулия Робертс изменяет мужу, с которым прожила 14 лет
Кто будет воевать в Сирии, если Россия все-таки выведет войска Решение о частичном выводе войск Владимир Путин принял, «исходя из рекомендаций Министерства обороны»
Пять составляющих нашего детства, которых нам не хватает
Первый урок по теннису младшей дочери Татьяны Навки (видео)
В 33 года внезапно умерла бывшая солистка "Лицея"
Девушка на иномарке не пустила скорую к пациенту
"Ракету в окно главы Пентагона": Шойгу о новом российском оружии
Лукашенко показал новую «первую леди» - СМИ
Рудковская и Плющенко отметили 10-летие знакомства
Брэд Питт сильно похудел после развода с Анджелиной Джоли
"Не девочка уже": Васильев раскритиковал наряд Орбакайте
"Женщины поймут": Проскурякова о 2 беременности
МАЗ-541 — мегаседан из СССР
Stinger — новая модель марки Kia
Фоторепортажи
1135-летие герцогини Кембриджской
1645-летие Константина Хабенского
20«У меня больше не будет предвыборных кампаний. Я выиграл обе»
12Мир отпраздновал наступление 2017 года
20:16 (мск), источник: УНИАН

Нацбанк резко опустил официальный курс гривны

Официальный курс НБУ на 16 января: 100 USD — 2766.9232 грн; 100 EUR — 2949.8168 грн; 10 RUR — 4.6605 грн.

Источник: УНИАН

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 16 января установил следующий официальный курс гривны к мировым валютам:

100 USD США — 2766.9232 (13 января — 2725.1629).

100 EUR — 2949.8168 (13 января — 2910.2015).

10 RUR — 4.6605 (13 января — 4.5803).

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 13 января, котировки гривны к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 27,65/27,75 грн/долл.

Котировки гривны по отношению к евро находятся на уровне 29,4444/29,5482 грн/евро, по отношению к российскому рублю — на уровне 0,4517/0,4531 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривны на межбанке к 17:00 установился на уровне 27,6692 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 542 сделки на сумму 301,22 млн долл.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Луценко в Латвии договорился о помощи в возвращении выведенных активов экс-чиновников – ГПУ
Шувалов посоветовал не привыкать к контрсанкциям
Трамп пообещал расследовать дело российских хакеров за 90 дней
Госдума отказала в акцизе на чипсы и газировку
Чубайс рассказал, какие инновации изменят экономику России
События недели в фотографиях
Медведев пошутил об отсутствии денег
Автор романа «Изгоняющий дьявола» скончался в возрасте 89 лет
Спорт
Мартен Фуркад выиграл спринт на этапе КМ в Рупольдинге Лучший результат среди россиян показал Дмитрий Малышко
Авто
На российский рынок вернется Hyundai Sonata Продажи среднеразмерного седана начнутся этой осенью, хотя комплектации и цены могут объявить и раньше
Hi-Tech
Nintendo представила новую игровую консоль Switch Японская компания официально презентовала свой новый игровой продукт — консоль Nintendo Switch. Мероприятие прошло в Токио, за трансляцией можно было наблюдать в YouTube
Кино
Показ скетча с Джексоном отменили из-за возмущения его дочери После выхода трейлера комедийного сериала «Городские мифы» дочь поп-короля написала в Twitter: «Меня от этого тошнит»
Недвижимость
Новая схема мошенничества с жильем появилась в Москве
В России разрешат изымать единственное жилье граждан
Медведев изменил порядок оплаты услуг ЖКХ
Эксперты: В 2017 году многие застройщики покинут рынок
Леди
В моду вошли кроше и длинные рукава (фото) Главные тренды 2017 года - в нашем обзоре.
Дети
Пол ребенка зависит от кровяного давления матери Низкое давление накануне наступления беременности и в момент зачатия повышает шансы родить девочку, а высокое – мальчика, пришли к выводу ученые.
Все о ремонте
Что делать, если в квартире холодно?
5 популярных способов зонирования интерьера
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
Праздничная сервировка стола: 10 идей, которые легко повторить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь