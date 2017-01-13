Нацбанк резко опустил официальный курс гривны
Официальный курс НБУ на 16 января: 100 USD — 2766.9232 грн; 100 EUR — 2949.8168 грн; 10 RUR — 4.6605 грн.
Официальный курс НБУ на 16 января: 100 USD — 2766.9232 грн; 100 EUR — 2949.8168 грн; 10 RUR — 4.6605 грн.
Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 16 января установил следующий официальный курс гривны к мировым валютам:
100 USD США — 2766.9232 (13 января — 2725.1629).
100 EUR — 2949.8168 (13 января — 2910.2015).
10 RUR — 4.6605 (13 января — 4.5803).
Как сообщал УНИАН, в пятницу, 13 января, котировки гривны к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 27,65/27,75 грн/долл.
Котировки гривны по отношению к евро находятся на уровне 29,4444/29,5482 грн/евро, по отношению к российскому рублю — на уровне 0,4517/0,4531 грн/рубль.
По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривны на межбанке к 17:00 установился на уровне 27,6692 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 542 сделки на сумму 301,22 млн долл.