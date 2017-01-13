Нацбанк резко опустил официальный курс гривны

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 16 января установил следующий официальный курс гривны к мировым валютам:

100 USD США — 2766.9232 (13 января — 2725.1629).

100 EUR — 2949.8168 (13 января — 2910.2015).

10 RUR — 4.6605 (13 января — 4.5803).

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 13 января, котировки гривны к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 27,65/27,75 грн/долл.

Котировки гривны по отношению к евро находятся на уровне 29,4444/29,5482 грн/евро, по отношению к российскому рублю — на уровне 0,4517/0,4531 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривны на межбанке к 17:00 установился на уровне 27,6692 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 542 сделки на сумму 301,22 млн долл.