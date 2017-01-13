Роспотребнадзор опроверг заявление о массовой фальсификации продуктов в РФ

При этом там уточнили, что среди некачественных продуктов лидируют импортная рыба и бахчевые.

Помощник главы Россельхознадзора Алексей Алексеенко ранее в пятницу заявил, что четверть продуктов питания в России устойчиво фальсифицируется — это касается всех видов продукции, кроме яиц.

Качество российских продуктов серьезных нареканий в основном не вызывает, заявили в Роспотребнадзоре.

«По данным Роспотребнадзора, наибольший объём несоответствующей требованиям пищевой продукции приходится на импортные бахчевые по нитратам и импортную рыбу по содержанию глазури, ввоз которых разрешается соответствующими органами», — заявили в пресс-службе.