WSJ узнала сумму потерь SpaceX Илона Маска от первой аварии Falcon 9

Авария при запуске ракеты Falcon 9 в июне 2015 года стоила компании SpaceX Илона Маска более четверти миллиарда долларов. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на финансовые документы компании, оказавшиеся в распоряжении издания.

Авария и вызванные этим задержки следующих запусков привели в 2015 году к убытку в $260 млн, пишет издание.

Из-за случившейся аварии компания из запланированных 12 запусков смогла осуществить в тот год лишь шесть. Со ссылкой на документы издание также пишет, что в 2015 году выручка компания упала на 6% до $945 млн, в то время как в 2014 года она достигала $1 млрд.

В 2016 году SpaceX рассчитывала получить выручку в размере $1,8 млрд. Reuters со ссылкой на заявление финансового директора SpaceX Брета Джонсена сообщает, что компания находится «в финансово сильной позиции» с выручкой в более чем $1 млрд.

Информацию WSJ агентству Reuters в компании SpaceX комментировать не стали.

28 июня 2015 года ракета Falcon 9 с грузовым кораблем Dragon, который должен был доставить на МКС около 2 тонн грузов, взорвалась на 139-й секунде полета.