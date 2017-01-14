В 2017 году в Красноярске начнется масштабный ремонт дорог

В новом году красноярские дороги ожидает масштабный ремонт, проводить который будут в несколько этапов, чтобы город не встал в пробках.

Так, в 2017 году работы планируется провести на 40 объектах. Капитальный ремонт ожидается на проспекте Мира, Карла Маркса, Елены Стасовой и Коммунальном мосту. Уже известен и график работ. Например, на Маркса ремонт должен стартовать с конца апреля, продлится он 120 дней, а на Белинского — с июля, на 20 дней.

Планируется, что будет отремонтировано дорожное основание, модернизирована ливневая канализация, обновлены тротуары и освещение, а также дорожные знаки.