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09:50 (мск), источник: АиФ Красноярск

В 2017 году в Красноярске начнется масштабный ремонт дорог

Чтобы город не встал в пробках, ремонт будут проводить в несколько этапов.

Источник: РИА "Новости"

В новом году красноярские дороги ожидает масштабный ремонт, проводить который будут в несколько этапов, чтобы город не встал в пробках.

Так, в 2017 году работы планируется провести на 40 объектах. Капитальный ремонт ожидается на проспекте Мира, Карла Маркса, Елены Стасовой и Коммунальном мосту. Уже известен и график работ. Например, на Маркса ремонт должен стартовать с конца апреля, продлится он 120 дней, а на Белинского — с июля, на 20 дней.

Планируется, что будет отремонтировано дорожное основание, модернизирована ливневая канализация, обновлены тротуары и освещение, а также дорожные знаки.

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