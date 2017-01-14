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08:17 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Начальник управления транспорта администрации Владивостока ушел в отставку

Бывший военный прокурор Олег Дёмин открыто говорил о криминале в сфере перевозок и обещал заставить всех работать по закону.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 14 января, PrimaMedia.

Начальник управления транспорта администрации Владивостока Олег Дёмин, который открыто заявлял о криминализации в области автобусных пассажирских перевозок, ушел в отставку. Сейчас место вакантно, в мэрии подыскивают на него подходящего человека, сообщает РИА PrimaMedia.

На днях фамилия Дёмина исчезла со станицы управления транспорта, а 13 января в опубликованном на сайте мэрии списке вакантных должностей появилась должность начальника управления транспорта.

Напомним, Олег Дёмин, ранее возглавлявший военную прокуратуру Владивостокского гарнизона, руководил управлением транспорта с февраля 2014 года. Сразу же были произведены ряд кадровых перестановок, некоторые сотрудники освобождены от должностей. В беседе с корр. РИА PrimaMedia Дёмин говорил, что оставил только тех, кому может доверять.

Но Олег Дёмин заявлял, что не боится криминала. И открыто заявлял о «черных» схемах в сфере пассажирских перевозок, обещая, что постарается навести в этой области порядок.

«Утром водитель приходит к диспетчеру и покупает у него путевку. Платит порядка 3−5 тысяч рублей, в зависимости от компании. С этой путевкой он подходит к формально выпускающему механику. За штампик в путевке, что техника исправна и может ехать, что у него пол не дырявый, что у него печка работает, что у него все здорово, водитель платит еще от 500 до 1000 рублей. После чего подходит к врачу из той же категории и говорит, ну мы же с тобой вчера вместе Курбан-байрам отмечали, Аллах не видел, все нормально. Ставит еще штампик за 500 — 1000 рублей. После этого водитель выходит на линию, после этого коммерческий перевозчик начинает работать по маршруту. Работает в идеале до 23.00, но после 21.30 управление транспорта начинает гонять перевозчиков, потому что на каких-то маршрутах остается по 3−4 дежурных автобуса, на каких-то — по одному. А все почему? Потому что водители неподотчетны директору коммерческого предприятия. Водитель встал на конечной, посчитал денежки, и он знает, сколько он должен отдать директору компании, чтобы завтра за те же 3 тысячи купить путевку. Подчеркиваю, ни с одной заработанной за этот рабочий день копейки коммерсант не заплатил ни копейки налога», — об этом Дёмин рассказал на заседании комитета по бюджету, налогам и финансам Думы Владивостока в январе 2016 года. По его словам, эта информация была доведена до городской прокуратуры еще в 2014 году.

Официальные комментарии по поводу ухода начальника управления транспорта в мэрии получить не удалось, но его бывшие коллеги пояснили, что это было взвешенное решение, и что Дёмину предложили другое место работы.

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