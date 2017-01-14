Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Цены на жилье связали с оценками за ЕГЭ
В РФ объявлено о фантастических успехах нового лекарства от рака
Фильм, ставший еще популярнее спустя 30 с лишним лет
Анна Седокова внушает дочкам, что красота — это не главное в жизни
Светлана Ходченкова отдыхает на Бали с Анной Семенович
Медведев пошутил об отсутствии денегПремьер отметил, что в России самые длинные новогодние праздники, которые, «слава богу, для страны и для людей наконец завершаются».
Пол ребенка зависит от кровяного давления матери
Денис Матросов попал в неловкую ситуацию на родах невесты
Счета за воду в квартирах без счетчиков вырастут в 1,5 раза
Турция будет давать гражданство за покупку жилья
"Ракету в окно главы Пентагона": Шойгу о новом российском оружии
Лукашенко показал новую «первую леди» - СМИ
СМИ: Джулия Робертс изменяет мужу, с которым прожила 14 лет
В моду вошли кроше и длинные рукава (фото)
"Не девочка уже": Васильев раскритиковал наряд Орбакайте
"Женщины поймут": Проскурякова о 2 беременности
Лада Гранта потеряла звание самой популярной модели в стране
S-класс скоро изменится
Фоторепортажи
15Второй зимний Московский Велопарад
9Стрельба в стамбульском клубе
14События недели в фотографиях
1645-летие Константина Хабенского
08:04 (мск), источник: Губерния онлайн

На дамбы в Хабаровском крае потратят 655 млн рублей

В краевом центре завершат берегоукрепительные работы в Индустриальном районе, а в Комсомольске построят две новых дамбы.

Источник: Reuters

Строительство дамб в Хабаровском крае в 2017 году обойдется федеральному и краевому бюджетам в 655 млн рублей. Две новых дамбы будут построены в Комсомольске-на-Амуре, а в Хабаровске власти планируют завершить берегоукрепительные работы в районе затона, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу правительства Хабаровского края.

На то, чтобы достроить гидрозащитные сооружения в Индустриальном районе краевой столицы, краевое правительство выделит около 80 млн рублей, еще 26 млн добавит федеральный бюджет. На эти деньги дамба в районе входа в затон будет укреплена железобетонными плитами.

Новые: Мылкинская и Силинская в Комсомольске потребуют только на первом этапе строительства почти 297 млн рублей федеральных средств и 85 млн рублей из краевого бюджета. В прошлом году по этим двум объектам были получены положительные заключения экспертизы. Общая стоимость работ по строительству двух дамб составит немногим менее 1,5 млрд рублей.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Следователь из Хабаровска возглавил Тамбовский Следком
Трамп рассказал о своих планах по санкциям против России
Украина снова провела военные учения вблизи Крыма
Россельхознадзор рассказал о фальсификации продуктов в РФ
Палата представителей США проголосовала за отмену Obamacare
События недели в фотографиях
WSJ узнала сумму потерь SpaceX от первой аварии Falcon 9
Глава крупной чилийской госкорпорации получил посылку с бомбой
Спорт
Фуркад снова первый, а Малышко — лучший из наших В спринтерской гонке на этапе КМ в Рупольдинге Мартен Фуркад одержал очередную победу, а лучшим из российских биатлонистов стал олимпийский чемпион Дмитрий Малышко
Авто
На российский рынок вернется Hyundai Sonata Продажи среднеразмерного седана начнутся этой осенью, хотя комплектации и цены могут объявить и раньше
Hi-Tech
Nintendo представила новую игровую консоль Switch Японская компания официально презентовала свой новый игровой продукт — консоль Nintendo Switch. Мероприятие прошло в Токио, за трансляцией можно было наблюдать в YouTube
Кино
Показ скетча с Джексоном отменили из-за возмущения его дочери После выхода трейлера комедийного сериала «Городские мифы» дочь поп-короля написала в Twitter: «Меня от этого тошнит»
Недвижимость
Новая схема мошенничества с жильем появилась в Москве
В России разрешат изымать единственное жилье граждан
Медведев изменил порядок оплаты услуг ЖКХ
Эксперты: В 2017 году многие застройщики покинут рынок
Леди
В моду вошли кроше и длинные рукава (фото) Главные тренды 2017 года - в нашем обзоре.
Дети
Пол ребенка зависит от кровяного давления матери Низкое давление накануне наступления беременности и в момент зачатия повышает шансы родить девочку, а высокое – мальчика, пришли к выводу ученые.
Все о ремонте
Что делать, если в квартире холодно?
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
6 причин отказаться от открытой планировки
Кухня в стиле кантри с коллекцией медной утвари
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь