На дамбы в Хабаровском крае потратят 655 млн рублей

Строительство дамб в Хабаровском крае в 2017 году обойдется федеральному и краевому бюджетам в 655 млн рублей. Две новых дамбы будут построены в Комсомольске-на-Амуре, а в Хабаровске власти планируют завершить берегоукрепительные работы в районе затона, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу правительства Хабаровского края.

На то, чтобы достроить гидрозащитные сооружения в Индустриальном районе краевой столицы, краевое правительство выделит около 80 млн рублей, еще 26 млн добавит федеральный бюджет. На эти деньги дамба в районе входа в затон будет укреплена железобетонными плитами.

Новые: Мылкинская и Силинская в Комсомольске потребуют только на первом этапе строительства почти 297 млн рублей федеральных средств и 85 млн рублей из краевого бюджета. В прошлом году по этим двум объектам были получены положительные заключения экспертизы. Общая стоимость работ по строительству двух дамб составит немногим менее 1,5 млрд рублей.