Глава «Укравтодора» призвал ввести плату за проезд грузовиков по трассам

КИЕВ, 14 янв — РИА Новости Украина. Исполняющий обязанности главы «Укравтодора» Славомир Новак выступает за введение платы за проезд грузовых транспортных средству по дорогам страны, заявил он в интервью «Фокусу».

В Закарпатской области сняли ограничение для движения грузовиков на трех дорогах

По его словам, он спорит с бюджетным комитетом Верховной Рады о необходимости нововведения, «начиная с первой нашей встречи».

«Дороги разрушают именно грузовики. К тому же бизнес с каждой поездки получает прибыль, поэтому и за использование дорог он должен платить», — заявил Новак.

При этом и.о. главы «Укравтодора» считает, что будет честно, если украинские предприниматели станут платить за использование дорог наравне с иностранцами. «Такое решение сталкивается с сопротивлением аграрного лобби, но если мы хотим иметь страну с нормальной сетью дорог, другого выхода нет», — заключил Новак.