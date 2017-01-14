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08:06 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Глава «Укравтодора» призвал ввести плату за проезд грузовиков по трассам

По его словам, он спорит с бюджетным комитетом Верховной Рады о необходимости нововведения, «начиная с первой нашей встречи».

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 14 янв — РИА Новости Украина. Исполняющий обязанности главы «Укравтодора» Славомир Новак выступает за введение платы за проезд грузовых транспортных средству по дорогам страны, заявил он в интервью «Фокусу».

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По его словам, он спорит с бюджетным комитетом Верховной Рады о необходимости нововведения, «начиная с первой нашей встречи».

«Дороги разрушают именно грузовики. К тому же бизнес с каждой поездки получает прибыль, поэтому и за использование дорог он должен платить», — заявил Новак.

При этом и.о. главы «Укравтодора» считает, что будет честно, если украинские предприниматели станут платить за использование дорог наравне с иностранцами. «Такое решение сталкивается с сопротивлением аграрного лобби, но если мы хотим иметь страну с нормальной сетью дорог, другого выхода нет», — заключил Новак.

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