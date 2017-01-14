Власти Новосибирска планируют построить в городе ледовый дворец
Земельный участок под ледовый дворец давно находится в резерве.
Земельный участок под ледовый дворец давно находится в резерве.
Представители общественности и мэрия Новосибирска добиваются сохранения статуса земельного участка школы по горнолыжному спорту и сноуборду около Октябрьского моста как зоны объектов спортивного назначения, сообщили ИА REGNUM в администрации города. В перспективе здесь появится ледовый дворец. Окончательное решение по площадке примут депутаты горсовета на сессии в феврале.
«Строительство новой ледовой арены на Горском — это важный масштабный проект для Новосибирска. Мы в мае говорили об этом с губернатором на совещании с участием помощника президента РФ Игоря Левитина, первого заместителя председателя Государственной думы РФ, президента Олимпийского комитета России Александра Жукова, — отметил мэр Новосибирска Анатолий Локоть. — И площадка, расположенная в районе Горского жилмассива на берегу реки Оби, — это резерв Новосибирска, который мы не раскрывали, не давали разрешения на строительство, рассчитывая в перспективе на реализацию такого большого спортивного проекта, как ледовый дворец».
Градоначальник подчеркнул, что «задача городской власти — сохранить на этом месте не менее важный для новосибирцев, для юных спортсменов объект: муниципальную школу по сноуборду».
«Поэтому, когда встал вопрос о перезонировании участка, нашим непременным условием было сохранение здесь спортивной школы. Таким образом на Горском будет создан спортивный кластер», — сказал Локоть.
Отметим, что в проект решения совета депутатов Новосибирска от 24 июня 2009 года № 1288 «О правилах землепользования и застройки города Новосибирска», который был вынесен на публичные слушания в декабре 2016 года, было внесено предложение правительства Новосибирской области изменить зону делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1) на зону объектов среднего профессионального и высшего образования,
Проект решения о внесении изменений в правила землепользования и застройки Новосибирска должен быть рассмотрен и утвержден на сессии совета депутатов города Новосибирска
Еще до публичных слушаний от экспертов и жителей города поступило 47 предложений — в основном по изменению видов разрешенного использования земельных участков и границ территориальных зон по опубликованным приложениям, включая социальные объекты. Готовясь к реализации инвестиционного проекта по строительству ледового дворца спорта, правительство региона предложило изменить границы территории площадью 46 га и перевести ее в зону делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), тогда бы в составе земельного участка оказалась бы и горнолыжная трасса спортшколы по сноуборду. Это предложение было рассмотрено и частично одобрено экспертами. А в ходе публичного обсуждения эксперты, общественники и специалисты мэрии выступили в защиту уникального горнолыжного спуска на Горском.
По результатам публичных слушаний предложение правительства области было одобрено по территории площадью 36,2 га, за исключением перевода в иную зону земельного участка площадью 6,9 га, переданного в постоянное бессрочное пользование МБУ ДО «СДЮСШР по горнолыжному спорту и сноуборду», который сохранен в зоне объектов спортивного назначения (Р-4). Региональным правительством также было подано предложение уточнить границы территории площадью 38,6 га и перевести в зону делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1). Оно рассмотрено комиссией по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска и учтено при доработке проекта решения для направления на правовую экспертизу.
Теперь проект решения о внесении изменений в правила землепользования и застройки Новосибирска должен быть рассмотрен и утвержден на сессии совета депутатов города Новосибирска.
Кроме того, городские власти не отрицают, что в этом же районе в будущем может появится станция метро «Спортивная», но ее строительство будет возможно после строительства спортивного центра. Проект планируется реализовать через
Представителей общественности же беспокоит то что инвестор сможет возвести здесь также и