Власти Новосибирска планируют построить в городе ледовый дворец

Представители общественности и мэрия Новосибирска добиваются сохранения статуса земельного участка школы по горнолыжному спорту и сноуборду около Октябрьского моста как зоны объектов спортивного назначения, сообщили ИА REGNUM в администрации города. В перспективе здесь появится ледовый дворец. Окончательное решение по площадке примут депутаты горсовета на сессии в феврале.

«Строительство новой ледовой арены на Горском — это важный масштабный проект для Новосибирска. Мы в мае говорили об этом с губернатором на совещании с участием помощника президента РФ Игоря Левитина, первого заместителя председателя Государственной думы РФ, президента Олимпийского комитета России Александра Жукова, — отметил мэр Новосибирска Анатолий Локоть. — И площадка, расположенная в районе Горского жилмассива на берегу реки Оби, — это резерв Новосибирска, который мы не раскрывали, не давали разрешения на строительство, рассчитывая в перспективе на реализацию такого большого спортивного проекта, как ледовый дворец».

Градоначальник подчеркнул, что «задача городской власти — сохранить на этом месте не менее важный для новосибирцев, для юных спортсменов объект: муниципальную школу по сноуборду».

«Поэтому, когда встал вопрос о перезонировании участка, нашим непременным условием было сохранение здесь спортивной школы. Таким образом на Горском будет создан спортивный кластер», — сказал Локоть.