Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Турция будет давать гражданство за покупку жилья
Путин рассказал, к чему приведет отмена виз в Европу для Украины
«Это последний выстрел в меня»: новость вызвала возмущение Трампа
Денис Матросов попал в неловкую ситуацию на родах невесты
Младшая сестра Ким Кардашьян рассказала о пластике
Кто будет воевать в Сирии, если Россия все-таки выведет войска Решение о частичном выводе войск Владимир Путин принял, «исходя из рекомендаций Министерства обороны»
Пять составляющих нашего детства, которых нам не хватает
Первый урок по теннису младшей дочери Татьяны Навки (видео)
Москва останется без новых магазинов
Можно ли установить кондиционер на фасаде?
"Ракету в окно главы Пентагона": Шойгу о новом российском оружии
Лукашенко показал новую «первую леди» - СМИ
СМИ: Джулия Робертс изменяет мужу, с которым прожила 14 лет
В моду вошли кроше и длинные рукава (фото)
"Не девочка уже": Васильев раскритиковал наряд Орбакайте
"Женщины поймут": Проскурякова о 2 беременности
Новый кроссовер Toyota: цена почти как у Land Cruiser 200
Автомат впервые обошел механику
Фоторепортажи
14Рождество Христово в городах России
12Мир отпраздновал наступление 2017 года
20«У меня больше не будет предвыборных кампаний. Я выиграл обе»
9Стрельба в стамбульском клубе
09:17 (мск), источник: ИА REGNUM

Власти Новосибирска планируют построить в городе ледовый дворец

Земельный участок под ледовый дворец давно находится в резерве.

Источник: РИА "Новости"

Представители общественности и мэрия Новосибирска добиваются сохранения статуса земельного участка школы по горнолыжному спорту и сноуборду около Октябрьского моста как зоны объектов спортивного назначения, сообщили ИА REGNUM в администрации города. В перспективе здесь появится ледовый дворец. Окончательное решение по площадке примут депутаты горсовета на сессии в феврале.

«Строительство новой ледовой арены на Горском — это важный масштабный проект для Новосибирска. Мы в мае говорили об этом с губернатором на совещании с участием помощника президента РФ Игоря Левитина, первого заместителя председателя Государственной думы РФ, президента Олимпийского комитета России Александра Жукова, — отметил мэр Новосибирска Анатолий Локоть. — И площадка, расположенная в районе Горского жилмассива на берегу реки Оби, — это резерв Новосибирска, который мы не раскрывали, не давали разрешения на строительство, рассчитывая в перспективе на реализацию такого большого спортивного проекта, как ледовый дворец».

Градоначальник подчеркнул, что «задача городской власти — сохранить на этом месте не менее важный для новосибирцев, для юных спортсменов объект: муниципальную школу по сноуборду».

«Поэтому, когда встал вопрос о перезонировании участка, нашим непременным условием было сохранение здесь спортивной школы. Таким образом на Горском будет создан спортивный кластер», — сказал Локоть.

Отметим, что в проект решения совета депутатов Новосибирска от 24 июня 2009 года № 1288 «О правилах землепользования и застройки города Новосибирска», который был вынесен на публичные слушания в декабре 2016 года, было внесено предложение правительства Новосибирской области изменить зону делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1) на зону объектов среднего профессионального и высшего образования, научно-исследовательских организаций (ОД-2).

Проект решения о внесении изменений в правила землепользования и застройки Новосибирска должен быть рассмотрен и утвержден на сессии совета депутатов города Новосибирска

Еще до публичных слушаний от экспертов и жителей города поступило 47 предложений — в основном по изменению видов разрешенного использования земельных участков и границ территориальных зон по опубликованным приложениям, включая социальные объекты. Готовясь к реализации инвестиционного проекта по строительству ледового дворца спорта, правительство региона предложило изменить границы территории площадью 46 га и перевести ее в зону делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), тогда бы в составе земельного участка оказалась бы и горнолыжная трасса спортшколы по сноуборду. Это предложение было рассмотрено и частично одобрено экспертами. А в ходе публичного обсуждения эксперты, общественники и специалисты мэрии выступили в защиту уникального горнолыжного спуска на Горском.

По результатам публичных слушаний предложение правительства области было одобрено по территории площадью 36,2 га, за исключением перевода в иную зону земельного участка площадью 6,9 га, переданного в постоянное бессрочное пользование МБУ ДО «СДЮСШР по горнолыжному спорту и сноуборду», который сохранен в зоне объектов спортивного назначения (Р-4). Региональным правительством также было подано предложение уточнить границы территории площадью 38,6 га и перевести в зону делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1). Оно рассмотрено комиссией по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска и учтено при доработке проекта решения для направления на правовую экспертизу.

Теперь проект решения о внесении изменений в правила землепользования и застройки Новосибирска должен быть рассмотрен и утвержден на сессии совета депутатов города Новосибирска.

Кроме того, городские власти не отрицают, что в этом же районе в будущем может появится станция метро «Спортивная», но ее строительство будет возможно после строительства спортивного центра. Проект планируется реализовать через государственно-частное партнерство. По некоторым данным, инвестором может выступить крупная угольная компания «Сибирский антрацит».

Представителей общественности же беспокоит то что инвестор сможет возвести здесь также и бизнес-центры.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Росгвардия: Первые итоги и новая репутация
Трамп рассказал о своих планах по санкциям против России
Украина снова провела военные учения вблизи Крыма
Россельхознадзор рассказал о фальсификации продуктов в РФ
Палата представителей США проголосовала за отмену Obamacare
События недели в фотографиях
Стала известна сумма потерь SpaceX от первой аварии Falcon 9
Глава крупной чилийской госкорпорации получил посылку с бомбой
Спорт
Фуркад снова первый, а Малышко — лучший из наших В спринтерской гонке на этапе КМ в Рупольдинге Мартен Фуркад одержал очередную победу, а лучшим из российских биатлонистов стал олимпийский чемпион Дмитрий Малышко
Авто
На российский рынок вернется Hyundai Sonata Продажи среднеразмерного седана начнутся этой осенью, хотя комплектации и цены могут объявить и раньше
Hi-Tech
Nintendo представила новую игровую консоль Switch Японская компания официально презентовала свой новый игровой продукт — консоль Nintendo Switch. Мероприятие прошло в Токио, за трансляцией можно было наблюдать в YouTube
Кино
Показ скетча с Джексоном отменили из-за возмущения его дочери После выхода трейлера комедийного сериала «Городские мифы» дочь поп-короля написала в Twitter: «Меня от этого тошнит»
Недвижимость
Медведев изменил порядок оплаты услуг ЖКХ
Счета за воду в квартирах без счетчиков вырастут в 1,5 раза
Турция будет давать гражданство за покупку жилья
Эксперты назвали районы Петербурга с дешевым жильем
Леди
В моду вошли кроше и длинные рукава (фото) Главные тренды 2017 года - в нашем обзоре.
Дети
Пол ребенка зависит от кровяного давления матери Низкое давление накануне наступления беременности и в момент зачатия повышает шансы родить девочку, а высокое – мальчика, пришли к выводу ученые.
Все о ремонте
Что делать, если в квартире холодно?
5 популярных способов зонирования интерьера
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
Праздничная сервировка стола: 10 идей, которые легко повторить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь