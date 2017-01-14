Минсельхоз Крыма побаивается нашествия грызунов

Говорят, потепление и таяние снега почти наверняка спровоцируют «хвостатых» вредителей на активный поиск кормовой базы в полях. Именно сейчас, когда с полей сошел снег, а температура воздуха достигла положительных значений, грызуны стали реальной угрозой нашим озимым культурам.

Крымские сельхозтоваропроизводители получили от государства субсидии на приобретение элитных семян, отсеялись и обоснованно ждут богатых урожаев.

Для того, чтобы эти ожидания оправдались, необходимо вовремя проводить агротехнические, механические и химические мероприятия, — цитирует пресс-служба ведомства заместителя министра сельского хозяйства РК Ярослава Михайлова.

Наибольший вред сельскому хозяйству, по словам специалистов, причиняют представители семейства хомяковых (полевка обыкновенная и общественная) и семейства мышиных (мышь курганчиковая и домовая).

Мышевидные грызуны активны круглый год, не впадают в спячку, и поэтому должны ежедневно находить себе кормовую базу.

Характер повреждения сельскохозяйственных культур мышами заключается не только в объедании надземных и подземных органов растений, но и в гибели растений в местах обитания грызунов.

При обустройстве сложных по структуре нор с большим количеством выходов на поверхность участка, заселенного грызунами, полностью уничтожаются культурные растения.