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09:00 (мск), источник: Крым Press

Минсельхоз Крыма побаивается нашествия грызунов

Специалисты Минсельхоз Крыма настоятельно рекомендуют аграриям внимательнее отнестись к защите озимых посевов от грызунов.

Говорят, потепление и таяние снега почти наверняка спровоцируют «хвостатых» вредителей на активный поиск кормовой базы в полях. Именно сейчас, когда с полей сошел снег, а температура воздуха достигла положительных значений, грызуны стали реальной угрозой нашим озимым культурам.

Крымские сельхозтоваропроизводители получили от государства субсидии на приобретение элитных семян, отсеялись и обоснованно ждут богатых урожаев.

Для того, чтобы эти ожидания оправдались, необходимо вовремя проводить агротехнические, механические и химические мероприятия, — цитирует пресс-служба ведомства заместителя министра сельского хозяйства РК Ярослава Михайлова.

Наибольший вред сельскому хозяйству, по словам специалистов, причиняют представители семейства хомяковых (полевка обыкновенная и общественная) и семейства мышиных (мышь курганчиковая и домовая).

Мышевидные грызуны активны круглый год, не впадают в спячку, и поэтому должны ежедневно находить себе кормовую базу.

Характер повреждения сельскохозяйственных культур мышами заключается не только в объедании надземных и подземных органов растений, но и в гибели растений в местах обитания грызунов.

При обустройстве сложных по структуре нор с большим количеством выходов на поверхность участка, заселенного грызунами, полностью уничтожаются культурные растения.

В санитарно-эпидемиологическом отношении мышевидные являются разносчиками опасных заболеваний как туляремия, тиф, геморрагическая лихорадка и другие, опасные для человека заболевания, — отмечают в ведомстве.

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