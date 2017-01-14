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10:05 (мск), источник: АиФ Крым

В 2017 году в Крыму продадут двухмиллиардное имущество Игоря Коломойского

Все вырученные средства пойдут в Фонд защиты вкладчиков украинских банков.

Источник: Reuters

Власти Республики Крым планируют в 2017 году продать недвижимость Игоря Коломойского на 2 млрд рублей, сообщает ТАСС.

Глава республики Сергей Аксёнов поручил ускорить возврат средств крымчанам — пострадавшим вкладчикам украинских банков.

По последним данным, сейчас на крымском полуострове насчитывается порядка 9,5 тыс. человек, чьи вклады в украинских банках превышали 700 тысяч рублей. На выплату компенсаций им необходимо в общей сложности порядка 5,4 млрд рублей.

Как ранее сообщал «АиФ-Крым», в 2016 году власти полуострова уже реализовали шесть объектов имущества украинского олигарха на общую сумму 1,5 млрд рублей, в том числе — санаторий «Форос», стоимостью 1,2 млрд рублей.

Все средства переданы Фонду защиты вкладчиков — для возмещения ущерба крымчанам.

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