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10:09 (мск), источник: Informburo.kz

Первый миллион тонн кашаганской нефти отправили на экспорт

Объём добычи на месторождении приближается к отметке 180 тысяч баррелей в сутки. Производство намерены наращивать и дальше.

На пике эксплуатации на Кашагане планируют добывать до полутора миллионов баррелей в сутки. Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» опубликовал свой обзор рынка нефти на 2017 год, передаёт агентство Хабар.

По версии экспертов фонда, рост стоимости нефти ожидается весьма сдержанным — до 50−52 долларов.

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«Мы придерживаемся консервативного прогноза. Во-первых, из-за умеренного уровня спроса на нефть. Во-вторых, избыточное предложение нефти на рынке, которое пока еще сохраняется. Мы не не ожидаем восстановления баланса до середины этого года. В-третьих, динамика цены также зависит от действий ОПЕК. Если цены будут расти и дальше, мы ожидаем, что вырастет конкуренция со стороны производителей сланцевой нефти», — заявил директор департамента по исследованиям АО «Самрук-Казына» Вайна Леонг.

По данным агенства «Интерфакс-Казахстан», в ходе освоения Кашаганского месторождения инвесторы планируют очищать высокосернистый газ, вырабатывая таким образом серу. Есть мнение, что Кашаган содержит около 52 трлн кубических футов попутного газа. Его планируется подвергнуть обратной закачке в пласт на морских сооружениях для повышения коэффициента извлечения нефти.

Планируется получение в среднем 1,1 млн тонн серы в год в результате очистки высокосернистого газа. За 2016 году, по данным Минэнерго, Кашаган принесёт в бюджет 135 млн долларов.

Всего на Кашагане планируют добыть 308 млн тонн нефти и 211 млрд кубометров газа к 2041 году. При этом в ближайшее время вся нефть будет уходить на экспорт.

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