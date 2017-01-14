Первый миллион тонн кашаганской нефти отправили на экспорт
Объём добычи на месторождении приближается к отметке 180 тысяч баррелей в сутки. Производство намерены наращивать и дальше.
Объём добычи на месторождении приближается к отметке 180 тысяч баррелей в сутки. Производство намерены наращивать и дальше.
На пике эксплуатации на Кашагане планируют добывать до полутора миллионов баррелей в сутки. Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» опубликовал свой обзор рынка нефти на 2017 год, передаёт агентство Хабар.
По версии экспертов фонда, рост стоимости нефти ожидается весьма сдержанным — до 50−52 долларов.
«Мы придерживаемся консервативного прогноза.
По данным агенства «Интерфакс-Казахстан», в ходе освоения Кашаганского месторождения инвесторы планируют очищать высокосернистый газ, вырабатывая таким образом серу. Есть мнение, что Кашаган содержит около 52 трлн кубических футов попутного газа. Его планируется подвергнуть обратной закачке в пласт на морских сооружениях для повышения коэффициента извлечения нефти.
Планируется получение в среднем 1,1 млн тонн серы в год в результате очистки высокосернистого газа. За 2016 году, по данным Минэнерго, Кашаган принесёт в бюджет 135 млн долларов.
Всего на Кашагане планируют добыть 308 млн тонн нефти и 211 млрд кубометров газа к 2041 году. При этом в ближайшее время вся нефть будет уходить на экспорт.