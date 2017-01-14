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12:49 (мск), источник: Вести Сочи

В РЖД анонсировали ускорение поездов до Сочи

Время в пути от Москвы до Сочи может быть сокращено с нынешних 24 до 20 часов. Произойдет это уже в 2018 году после запуска «обхода Украины» и за счет вывода составов на скоростной «курский» ход.

«Все хотели бы доехать в Сочи быстрее, и мы это сделаем. Сделаем, запуская 125-километровый участок Журавка — Миллерово в Воронежской и Белгородской областях, и выделяя ход на направлении Москва — Курск — Ростов-на-Дону и дальше на юг как пассажирский. Рассчитываем сократить время в пути до Сочи до 20 часов. Это реально», — цитирует Интерфакс старшего вице-президента РЖД Валентина Гапановича.

Запуск участка Журавка — Миллерово состоится в 2017 году.

ОАО «РЖД» рассчитывает также сделать «курский» ход исключительно пассажирским, как это было в советское время. В таком случае ехать по нему можно будет со скоростью 160 км/ч и больше.

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