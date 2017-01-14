В РЖД анонсировали ускорение поездов до Сочи
Время в пути от Москвы до Сочи может быть сокращено с нынешних 24 до 20 часов. Произойдет это уже в 2018 году после запуска «обхода Украины» и за счет вывода составов на скоростной «курский» ход.
Время в пути от Москвы до Сочи может быть сокращено с нынешних 24 до 20 часов. Произойдет это уже в 2018 году после запуска «обхода Украины» и за счет вывода составов на скоростной «курский» ход.
«Все хотели бы доехать в Сочи быстрее, и мы это сделаем. Сделаем, запуская 125-километровый участок Журавка — Миллерово в Воронежской и Белгородской областях, и выделяя ход на направлении Москва — Курск —
Запуск участка Журавка — Миллерово состоится в 2017 году.
ОАО «РЖД» рассчитывает также сделать «курский» ход исключительно пассажирским, как это было в советское время. В таком случае ехать по нему можно будет со скоростью 160 км/ч и больше.