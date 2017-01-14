Грузия рассматривает Беларусь в качестве основного торгового партнера в промышленности и сельском хозяйстве

Тему сотрудничества между двумя странами обсуждали на встрече Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в Грузии Михаила Мятликова с министром экономики и устойчивого развития Грузии Георгием Гахария и его заместителем, сопредседателем белорусско-грузинской рабочей группы по промышленности Георгием Арвеладзе, сообщает пресс-служба МИД.

ВО время встречи были рассмотрены состояние и возможности торгово-экономического сотрудничества, результаты торговли товарами и услугами между двумя странами за прошлыйгод. Обсудили также грядущее в феврале этого года в Тбилиси заседание белорусско-грузинской рабочей группы по промышленности.

Подготовила Алина Янчур.