Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Можно ли установить кондиционер на фасаде?
Украина решила заплатить за дружбу с США
Мать обезглавленной девочки сообщила об угрозах в ее адрес
Первый урок по теннису младшей дочери Татьяны Навки (видео)
Рудковская и Плющенко отметили 10-летие знакомства
Медведев пошутил об отсутствии денегПремьер отметил, что в России самые длинные новогодние праздники, которые, «слава богу, для страны и для людей наконец завершаются».
Пять составляющих нашего детства, которых нам не хватает
Первый урок по теннису младшей дочери Татьяны Навки (видео)
Москва останется без новых магазинов
Можно ли установить кондиционер на фасаде?
"Ракету в окно главы Пентагона": Шойгу о новом российском оружии
Лукашенко показал новую «первую леди» - СМИ
СМИ: Джулия Робертс изменяет мужу, с которым прожила 14 лет
В моду вошли кроше и длинные рукава (фото)
"Россия нагло игнорирует правила": заявление постпреда США в ООН
"Не девочка": Васильев критикует наряд Орбакайте
Лада Гранта потеряла звание самой популярной модели в стране
S-класс скоро изменится
Фоторепортажи
14Рождество Христово в городах России
12Мир отпраздновал наступление 2017 года
20«У меня больше не будет предвыборных кампаний. Я выиграл обе»
9Стрельба в стамбульском клубе
10:50 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Грузия рассматривает Беларусь в качестве основного торгового партнера в промышленности и сельском хозяйстве

Грузия оценивает Беларусь как главного торгового партнера в сфере закупок промтоваров, сельхозпродукции, а также в развитии в области информационных технологий.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Тему сотрудничества между двумя странами обсуждали на встрече Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в Грузии Михаила Мятликова с министром экономики и устойчивого развития Грузии Георгием Гахария и его заместителем, сопредседателем белорусско-грузинской рабочей группы по промышленности Георгием Арвеладзе, сообщает пресс-служба МИД.

ВО время встречи были рассмотрены состояние и возможности торгово-экономического сотрудничества, результаты торговли товарами и услугами между двумя странами за прошлыйгод. Обсудили также грядущее в феврале этого года в Тбилиси заседание белорусско-грузинской рабочей группы по промышленности.

Подготовила Алина Янчур.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Ни себе ни людям
Трамп рассказал о своих планах по санкциям против России
Украина снова провела военные учения вблизи Крыма
Опрос: более 80% американцев считают Россию угрозой
Палата представителей США проголосовала за отмену Obamacare
События недели в фотографиях
Стала известна сумма потерь SpaceX от первой аварии Falcon 9
Джонни Депп и Эмбер Хёрд развелись
Спорт
Фуркад снова первый, а Малышко — лучший из наших В спринтерской гонке на этапе КМ в Рупольдинге Мартен Фуркад одержал очередную победу, а лучшим из российских биатлонистов стал олимпийский чемпион Дмитрий Малышко
Авто
На российский рынок вернется Hyundai Sonata Продажи среднеразмерного седана начнутся этой осенью, хотя комплектации и цены могут объявить и раньше
Hi-Tech
Nintendo представила новую игровую консоль Switch Японская компания официально презентовала свой новый игровой продукт — консоль Nintendo Switch. Мероприятие прошло в Токио, за трансляцией можно было наблюдать в YouTube
Кино
Показ скетча с Джексоном отменили из-за возмущения его дочери После выхода трейлера комедийного сериала «Городские мифы» дочь поп-короля написала в Twitter: «Меня от этого тошнит»
Недвижимость
Свидетельства о регистрации жилья упразднены
В России ввели новый штраф за неуплату налогов на жилье
Медведев изменил порядок оплаты услуг ЖКХ
Во всех крупнейших городах России подешевело жилье
Леди
В моду вошли кроше и длинные рукава (фото) Главные тренды 2017 года - в нашем обзоре.
Дети
Пол ребенка зависит от кровяного давления матери Низкое давление накануне наступления беременности и в момент зачатия повышает шансы родить девочку, а высокое – мальчика, пришли к выводу ученые.
Все о ремонте
Что делать, если в квартире холодно?
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
6 причин отказаться от открытой планировки
Кухня в стиле кантри с коллекцией медной утвари
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь