Медцентр под Симферополем построят за 5 млрд рублей

Напомним, планы построить медцентр под Симферополем на 10 км Джанкойского шоссе власти Крыма озвучили ещё в 2016 году. Начать строительство планируют в 2017-ом. Говорят, проектно-сметная документация уже есть, подрядчик определён. Кроме того, подготовлена и рабочая площадка.

Объект обойдётся Крыму в пять миллиардов рублей. Специалисты уверяют, что эта клиника будет едва ли не самой крупной на полуострове. Намерены оснастить её самой современной техникой.

Также в текущем году в Республике планируется построить 22 фельдшерско-акушерских пункта и 17 врачебных амбулаторий в сельских районах.

Что касается основных достижений в крымской сфере здравоохранения в 2016 году, то в «плюсы», по словам главы Минздрава Александра Голенко, можно вписать такие моменты:

В 2016 году были открыты новые отделения кардиохирургии, онкоурологии, сосудистые и травматологические в Евпатории, Саках, Феодосии. То есть не только Симферополь развивается, но и другие регионы Крыма.

Среди всех регионов Южного федерального округа мы достигли самой высокой заработной планы — это с подработками, надбавками, с совмещением профессии, ночными сменами и так далее. У врача сейчас средняя заработная плата составляет 40,6 тыс. рублей, у медсестры — 24,6 тыс. рублей.

В 2016 году пришло 122 молодых специалиста. Мы выполнили программу «Земский доктор» — выдали по 1 миллиону рублей каждому врачу, поступающему в сельскую местность.

В 2016 году таких было 50 человек, ещё 55 намечено на 2017 год.

«Кадры — это самое основное наше достояние и достижение, — отмечает Александр Голенко.