В Татарстане новоселье отпразднуют 200 семей, переселяющихся из аварийного жилья
Рустам Минниханов распорядился активировать работу по подготовке проектной документации на строительство.
Рустам Минниханов распорядился активировать работу по подготовке проектной документации на строительство.
(Казань, 14 января, «Татар-информ», Арсений Маврин). За минувшую неделю в Татарстане введены в эксплуатацию три новых многоквартирных дома. Новоселье отпразднуют 200 семей, переселяющихся из аварийного жилья.
Такие данные прозвучали на совещании в Доме Правительства РТ, которое состоялось под председательством Президента Татарстана Рустама Минниханова. В совещании, проходившем в режиме видеоконференции, с подключением всех районов республики, также приняли участие
«Мобилизовались работы по жилому комплексу “М-14”. По ЖК “Салават Купере” число работающих на объектах специалистов увеличено на 460 человек. Сегодня там работают более 1200 рабочих», — сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Ирек Файзуллин.
«Этого недостаточно. Везде должно быть движение, вестись работа. Мы людям обещали. Каждый день ситуация на этих объектах должна быть на вашем контроле», — обратился к министру Рустам Минниханов.
Из 70 строящихся сейчас в республике многоквартирных объектов большая часть находится в высокой степени готовности: «На 9 объектах
Разработаны и утверждены Кабинетом Министров РТ все программы капитального ремонта на 2017 год. В настоящее время идет работа по составлению
Есть некоторые сложности в районах в части строительства как жилых объектов, так и объектов газификации: «Заказчик не может приступить к работе без утвержденной
Та же картина складывается и в отношении совместной программы Татарстана с Газпромом: «Ситуация следующая: контрольные сроки есть — 20 февраля. Мы должны провести слушания и утвердить проекты планировок территорий для реализации программы газификации. У кого не получается это сделать, ваши аппараты не доработают, то эти объекты из плана вылетят. Мы с Газпромом готовим альтернативные объекты в других муниципальных образованиях», -предупредил Ирек Файзуллин глав районов республики.
«Нам очень важно сейчас подготовить все проектные решения, все что необходимо отторговать, я очень прошу вовремя представить информацию и документы. Финансирование обеспечим — это в ваших интересах», — прокомментировал ситуацию Рустам Минниханов.