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11:52 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Татарстане новоселье отпразднуют 200 семей, переселяющихся из аварийного жилья

Рустам Минниханов распорядился активировать работу по подготовке проектной документации на строительство.

(Казань, 14 января, «Татар-информ», Арсений Маврин). За минувшую неделю в Татарстане введены в эксплуатацию три новых многоквартирных дома. Новоселье отпразднуют 200 семей, переселяющихся из аварийного жилья.

Такие данные прозвучали на совещании в Доме Правительства РТ, которое состоялось под председательством Президента Татарстана Рустама Минниханова. В совещании, проходившем в режиме видеоконференции, с подключением всех районов республики, также приняли участие Премьер-министр РТ Ильдар Халиков, главы министерств и ведомств республики, руководители крупных предприятий и муниципальных образований Татарстана.

«Мобилизовались работы по жилому комплексу “М-14”. По ЖК “Салават Купере” число работающих на объектах специалистов увеличено на 460 человек. Сегодня там работают более 1200 рабочих», — сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Ирек Файзуллин.

«Этого недостаточно. Везде должно быть движение, вестись работа. Мы людям обещали. Каждый день ситуация на этих объектах должна быть на вашем контроле», — обратился к министру Рустам Минниханов.

Из 70 строящихся сейчас в республике многоквартирных объектов большая часть находится в высокой степени готовности: «На 9 объектах строительно-монтажные работы завершены в полном объеме, на 11 объектах ведутся отделочные работы, на 20 — устройство работ по кровле, на 29 объектах — кладка стен, и на стадии фундамента находится один жилой дом в Альметьевском районе», — продолжил доклад глава Минстроя республики.

Разработаны и утверждены Кабинетом Министров РТ все программы капитального ремонта на 2017 год. В настоящее время идет работа по составлению проектно-сметной документации. По программе капремонта общеобразовательных учреждений объявлен открытый аукцион на строительно-монтажные работы. «Торги по капитальному ремонту многоквартирных домов уже состоялись, и сейчас необходимо мобилизоваться и организовать работы», — добавил Ирек Файзуллин.

Есть некоторые сложности в районах в части строительства как жилых объектов, так и объектов газификации: «Заказчик не может приступить к работе без утвержденной исходно-разрешительной документации. 14 районов в полном объеме представили информацию в ГИСУ и Фонд газификации и часть районов — не в полном. Я прошу ускорить эту работу по предоставлению документации по земельным участкам, по техническим условиям для правильной реализации программы», — отметил министр. Если муниципалитеты не смогут вовремя предоставить документацию, объекты просто исключат из планов на 2017 год.

Та же картина складывается и в отношении совместной программы Татарстана с Газпромом: «Ситуация следующая: контрольные сроки есть — 20 февраля. Мы должны провести слушания и утвердить проекты планировок территорий для реализации программы газификации. У кого не получается это сделать, ваши аппараты не доработают, то эти объекты из плана вылетят. Мы с Газпромом готовим альтернативные объекты в других муниципальных образованиях», -предупредил Ирек Файзуллин глав районов республики.

«Нам очень важно сейчас подготовить все проектные решения, все что необходимо отторговать, я очень прошу вовремя представить информацию и документы. Финансирование обеспечим — это в ваших интересах», — прокомментировал ситуацию Рустам Минниханов.

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