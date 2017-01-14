Орешкин нашел способ снизить налоговую нагрузку на бизнес

Такое мнение он высказал на Гайдаровском форуме в субботу, 14 января, передает ТАСС.

«Если посмотреть на тот бизнес, который старается работать полностью легально, работать “в белую”, то, конечно, для него налоговая нагрузка высока. Если бы у нас не было теневой экономики, даже теоретические показатели налоговой нагрузки пять процентов ВВП были бы гораздо больше. Это означает, что сама налоговая нагрузка довольно высока», — констатировал глава Минэкономразвития.