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11:19 (мск), источник: Lenta.Ru

Орешкин нашел способ снизить налоговую нагрузку на бизнес

Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что налоговая нагрузка на бизнес может быть снижена за счет сокращения доли теневой экономики.

Источник: РИА "Новости"

Такое мнение он высказал на Гайдаровском форуме в субботу, 14 января, передает ТАСС.

«Если посмотреть на тот бизнес, который старается работать полностью легально, работать “в белую”, то, конечно, для него налоговая нагрузка высока. Если бы у нас не было теневой экономики, даже теоретические показатели налоговой нагрузки пять процентов ВВП были бы гораздо больше. Это означает, что сама налоговая нагрузка довольно высока», — констатировал глава Минэкономразвития.

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