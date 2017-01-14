Орешкин нашел способ снизить налоговую нагрузку на бизнес
Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что налоговая нагрузка на бизнес может быть снижена за счет сокращения доли теневой экономики.
Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что налоговая нагрузка на бизнес может быть снижена за счет сокращения доли теневой экономики.
Такое мнение он высказал на Гайдаровском форуме в субботу, 14 января, передает ТАСС.
«Если посмотреть на тот бизнес, который старается работать полностью легально, работать “в белую”, то, конечно, для него налоговая нагрузка высока. Если бы у нас не было теневой экономики, даже теоретические показатели налоговой нагрузки пять процентов ВВП были бы гораздо больше. Это означает, что сама налоговая нагрузка довольно высока», — констатировал глава Минэкономразвития.