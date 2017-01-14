Власти Калининграда судятся с проектировщиками улицы Фрунзе

Городские власти через суд пытаются обязать подрядчика — ООО «Калининградсити» — исправить проект реконструкции улицы Фрунзе. Об этом рассказал глава комитета архитектуры и строительства Артур Крупин на пресс-конференции в четверг, 12 января.

Мы получили отрицательное заключение экспертизы. Теперь в суде добиваемся устранения замечаний, — сообщил Крупин.

По его словам, проект предусматривает реконструкцию улицы Фрунзе от Королевских ворот до ул. Шевченко. На этом участке предполагается благоустройство магистрали бульварного типа с пешеходной зоной и двумя полосами движения в каждую сторону.

Как рассказал Крупин, источник финансирования работ пока не определён. Ранее он заявлял, что в программах на ближайшие три года объект не значится.

В декабре 2016 года арбитражный суд обязал подрядчика выплатить неустойку горадминистрации в размере 450 тысяч рублей и предоставить откорректированный проект реконструкции улицы Фрунзе. У компании есть месяц на обжалование решения.

Изначально планировалось организовать на пересечении улиц Фрунзе — 9 Апреля круговое движение, однако от этой идеи отказались. Проект предполагает регулируемый перекрёсток.